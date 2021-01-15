調查支持國會暴亂 屋崙收繳100台警用手機

屋崙警方正對部分警員涉嫌支持暴徒衝擊國會進行內部調查。（記者黃少華／攝影）

屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭）警察 局近日對部分警員支持暴徒衝擊國會的言論進行內部調查，並為此收繳了警員使用的100台市府配備電話。警方減少犯罪小組（Crime Reduction Team）發現，一些警員與一個帶有種族主義 和批評警方政策言論的社交媒體帳戶有聯繫。

通過這一調查，警方需要確定是否有任何在職警員違反警局政策、屋崙市府行為準則或各項法律。原因是「社區成員和屋崙警方都對這些指控感到不安」。

屋崙臨時警察局長曼海默（SusanE.Manheimer）說：「社區的信任是我們的首要任務。」她指出，警方不允許警員在社交媒體發布或點讚令人反感甚至帶有攻擊性的內容，也不會容忍警員做任何損害公眾信任的事情，無論是在上班期間還是下班後，任何違反警方政策的警員都將受到紀律處分，包括解雇。

根據福斯新聞網（Fox News）報導，警方通過扣押100台警員的手機，源於非牟利新聞網站Oaklandside發布的消息，稱一名警員可能在運行一個名為@crimerereductionteam的Instagram帳號。這個帳號發表一名警員許多種族主義和性別歧視的評論，以及對防止警察暴力政策的嘲笑。不過目前還沒有發現是哪名警員運行這個帳號。

Oaklandside發布了@crimerereductionteam的一些圖片。其中一個圖片描述一個小女孩聳聳肩的模樣，標題是「警官：好吧，誰目睹了使用武力？現場有兩個全副武裝的小隊」。另一個圖片顯描述，在電影「醉後大丈夫」（The Hangover）中，演員葛里芬納奇（Zach Galifianakis）正在做複雜的數學題，題注是「試圖記住你打了嫌犯多少次臉。」

Oaklandside還表示收到一封內部電郵，威脅與屋崙警方「減少犯罪小組」接觸可能會對他們「反應不佳」。

在另一份譴責1月6日衝擊國會大樓的聲明中，屋崙警方譴責了菲律賓裔的前警官斯奈德（Jurell Snyder），稱斯奈德為現任總統川普的支持者圍攻國會大樓辯護。警方表示：「我們完全否定他的言論。他在本市的工作已於近六年前結束。我們要向社區保證，這些言論違反了我們部門的道德和倫理。」