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聖荷西凱瑟醫院「聖誕疫情」 感染增至92人

編譯組／聖荷西13日電
聖荷西凱瑟醫院聖誕節疫情感染人數增加至將近100人。（電視新聞截圖）
聖荷西凱瑟醫院聖誕節疫情感染人數增加至將近100人。（電視新聞截圖）

聖誕節爆發院內新冠疫情聖荷西凱瑟醫院（Kaiser San Jose）急診室，感染人數從最初的43人，目前增加到將近100人。

聖他克拉拉縣公共衛生局發言人表示，截至12日，聖荷西凱瑟醫院的新冠肺炎確診人數已增加至92人，其中77人為醫院員工，比上周增加17人。其餘15人為病人。這是聖縣衛生局首次公開聖荷西凱瑟醫院急診室疫情的實際確診人數。

事件中唯一的死者是聖荷西凱瑟急診室接待櫃台的職員，她的身分至今尚未公布。因為院方還未證實她是何時死亡，聖縣法醫辦公室因此無法公布死者身分。

不過，媒體表示，聖荷西凱瑟的實際確診人數應該不止於此，聖縣政府也沒有提到是否有醫院以外的人和確診員工及病人接觸過被傳染。

例如，一名不願具名的婦人表示，她和女兒當天在聖荷西凱瑟急診室裡，包括她、她的女兒和她70多歲雙親在內總共七名家人，現在全被驗出感染新冠肺炎。她表示，她從未接到來自凱瑟告知疫情的電話。但凱瑟說，他們已通知當天所有在急診室內的74名病人。

另一名因為肩膀脫臼前往聖荷西凱瑟急診室求醫的病人布利亞尼（Jori Buriani）說，她和丈夫也得了新冠肺炎。布利亞尼表示，她也沒有接到凱瑟的通知電話。她是在將近一周以後，才從新聞上得知此事，於是於1月5日和丈夫前往做檢測，結果呈陽性。

聖荷西 疫情 新冠肺炎

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