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「字母工會」成立 Google員工維權

記者陳程威／山景城報導
Google及其母公司字母（Alphabet）員工宣布組建工會。（路透）
Google及其母公司字母（Alphabet）員工宣布組建工會。（路透）

Google和來自其母公司Alphabet公司的部分員工宣布，在美國通信工會(CWA)的支持下，成立了Alphabet工人工會「字母工會」。這是這家公司歷史上第一個此類工會。

這次成立的「字母工會」並不是傳統意義上的工會，而是「少數工會」。新工會沒有權力迫使公司就員工薪資與福利進行談判。然而，「字母工會」是第一個對Alphabet所有員工開放的工會，無論他們的角色或級別。由於非直接雇用員工即約聘人員加入占到Alphabet員工總數的一半，這個策略無疑是更具有包容性與代表性。

Alphabet工會的聲明中寫道：「為了Alphabet員工：全職員工、臨時員工、供應商和承包商，我們的力量來自於我們彼此的團結，以及我們集體行動的能力，以確保我們的工作場所是公平的、Alphabet的行為是合乎道德的。」「字母工會」將是一個有繳納會費的成員、選舉產生的領導階層和帶薪的組織人員組成的工會。

這個以Google母公司命名的工會是Google員工第一次的工會嘗試。早在2019年，Google匹茲堡辦公室的80名合同工就投票決定成立工會。同年，位於山景城公司總部的兩千多名自助餐廳員工也成立了工會。據工會官方推特透露，目前已有超過635位Alphabet員工加入了新成立的工會。

美國通信工會(CWA)舊金山辦公室秘書的余健全（Larry Yee）提到了工會的重要性，傳統工會可以幫助工人組織起來，就薪資、福利、假期等工人權益與資方進行談判。他呼籲於矽谷的科技工作者「組織起來，爭取自己的合法權益」。

余健全表示，雖然科技工作者的薪水看上去很高，但像是Google這樣的企業賺取數以億計的利潤，「大企業的CEO們獲得的工資與津貼，不應該是一線工作者薪水的50倍以上。員工應該一起分享企業的成長。」

Google的母公司Alphabet目前在全球有超過12萬名員工，掌控著世界各地數十億人使用的工具，旗下子公司包括Waymo、Verily、Fitbit、Wing、YouTube等等。在新冠疫情的影響下，科技公司的股價反而屢創新高，對社會的掌控力比以往任何時刻都還要更強。業界分析認為，作為矽谷的代表性科技企業，Google員工們此次的工會行動，毫無疑問地將會重塑矽谷科技產業的生態。

Google 字母 矽谷

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