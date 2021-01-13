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加州65歲以上 最快本周能打新冠疫苗了

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加州65歲以上 最快本周能打新冠疫苗了

編譯組／沙加緬度13日電
加州正式宣布65歲以上民眾可開始接種新冠疫苗。（美聯社）
加州正式宣布65歲以上民眾可開始接種新冠疫苗。（美聯社）

為了加速為高風險群體注射新冠疫苗加州13日宣布，65歲和65歲以上民眾最快本周就可以開始接種疫苗。

加州衛生廳公布的新指南表示，1A階段的第一優先群體，醫護人員和老人院居民與職員，現在仍然可以接種疫苗，若第一優先群體接種完畢，第二優先群體就可以開始接種，無需等到原先規定的日期。

加州州長紐森（Gevin Newsom）辦公室表示，他們正在設立一個網上系統，供民眾查詢何時輪到他們接種，還可註冊透過電子郵件或簡訊收到通知。這個系統將於下周推出。

紐森辦公室還表示，加州數周後將推出第二項計畫，這項計畫目的在協助各縣市在球場、露天廣場和其他大型場地設立疫苗接種站，屆時，符合接種資格的民眾可以在這些接種站預先登記接種時間。在聯邦分發更多疫苗後，民眾也有機會在醫師診所或藥房接種。不過，民眾最好事先詢問診所或藥房，因為不同的醫療單位獲得的疫苗數量不同。

紐森在聲明中說：「當前，最優先要做的事，就是儘快以有效率和公平的方式為面臨最嚴重風險的民眾注射疫苗。65歲和65歲以上民眾是下一批優先接種的群體，還未符合資格者請耐心等待，我們正在盡一切力量以最快的速度爭取更多疫苗。」

➤➤➤供應額外疫苗？聖縣澄清是錯誤訊息

聯邦12日宣布，建議各州可以開始為65歲以上民眾注射疫苗，加速疫苗接種工作，加州13日就做出相同決定。

聯邦疾病預防與管制中心（CDC）表示，川普政府承諾，他們將透過「神速行動」計畫（Operation Warp Speed），在1月底前釋出5000萬劑疫苗，目前已釋出2500萬劑，但目前只使用了約900萬劑，許多人歸咎於聯邦以職業和風險決定優先權的系統太複雜。

截至11日，加州已經將收到的246萬劑疫苗運送到各縣市衛生局和像凱瑟（Kaiser Permanente）、沙特醫療（Sutter Health）、史丹福醫院、尊嚴醫療（Dignity Health）和約翰穆爾醫療（John Muir Health networks）等大醫療機構，但僅有81萬6673劑被使用。

在灣區，舊金山49人隊已表示，願意提供主場李維球場（Levi’s Stadium）及停車場給聖他克拉拉縣作為疫苗接種站，屋崙阿拉米達縣球場管理局（Oakland-Alameda County Coliseum Authority）也考慮提供屋崙球場停車作為接種站，舊金山考慮的接種站地點是比爾格雷姆市政禮堂（Bill Graham Civic Auditorium）和其他市府管理的場地，巨人隊的甲骨文球場也在考慮之列。

加州各地將設立更多大型疫苗接種站。（Getty Images）
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