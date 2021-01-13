我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

灣區12日新增4463例 70人病歿

編譯組／灣區12日電

根據舊金山紀事報（Chronicle）統計，灣區12日新冠肺炎單日新增確診病例共4463例，包括聖他克拉拉縣1071例，阿拉米達縣1699例，康曲柯士達縣509例，聖馬刁縣247例，舊金山244例，蘇拉諾縣240例，蘇諾瑪縣164例，馬連縣110例，納巴縣179例。

灣區12日新冠肺炎新增70人死亡，包括聖他克拉拉縣25人，阿拉米達縣27人，聖馬刁縣13人，舊金山1人，蘇拉諾縣1人，蘇諾瑪縣1人，馬連縣1人，納巴縣1人。

截至12日下午5時，灣區累計確診數為31萬2281例，死亡3078例，加州累計確診數為279萬6687例，死亡3萬1080例，全美累計確診數為2283萬6244例，死亡38萬零651例。

以下是灣區各縣12日的病例統計：

聖他克拉拉縣，8萬4726（944死）

阿拉米達縣，6萬2046（763死）

康曲柯士達縣，4萬8449（392死）

聖馬刁縣，2萬9199（268死）

舊金山，2萬7000（235死）

蘇拉諾縣，2萬3554（103死）

蘇諾瑪縣，2萬1627（219死）

馬連縣，8798（117死）

納巴縣，6880（37死）

灣區 舊金山 新冠肺炎

上一則

PG&E停電影響生意 華埠請議員討說法

下一則

隱暪員工染疫 聖荷西凱瑟醫院11月已被罰款

延伸閱讀

灣區科技業大老 臧大化肺腺癌病逝

灣區科技業大老 臧大化肺腺癌病逝
加州居家令 灣區等3個地區無限期延長

加州居家令 灣區等3個地區無限期延長
灣區媽媽教室 1.22線上口罩製作教學

灣區媽媽教室 1.22線上口罩製作教學
金山灣區9縣新冠疫情 單日確診7559例 45人死亡

金山灣區9縣新冠疫情 單日確診7559例 45人死亡
灣區病例突破30萬 10日新增5090例71死

灣區病例突破30萬 10日新增5090例71死
灣區9日新增5238確診 54病歿

灣區9日新增5238確診 54病歿

熱門新聞

紐森6日宣布，加州將在聯邦的紓困支票之外，再額放發放加州的600元紓困支票。(Getty Images)

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

2021-01-06 23:25
加州洛杉磯 Mission Hills地區一家養老院醫務人員8日正在施打莫德納疫苗。(Getty Images)

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

2021-01-11 00:28
輝瑞疫苗。(Getty Images)

美聯社：接種疫苗兩周 佛州醫死亡

2021-01-09 16:05
罷免紐森的組織，在加州各地出現。(Getty Images)

捐50萬元罷免州長 原來是他！

2021-01-06 02:14
州長紐森在網上呼籲加州人留在家裡，減少病毒傳播。(Getty Images)

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

2021-01-09 22:55
紐森說，將會加快加州的疫苗接種，未來1周將可為100萬加州人接種。(Getty Images)

紐森下令加快施打 加州未來1周 百萬人接種

2021-01-09 22:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世