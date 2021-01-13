灣區12日新增4463例 70人病歿

根據舊金山 紀事報（Chronicle）統計，灣區 12日新冠肺炎 單日新增確診病例共4463例，包括聖他克拉拉縣1071例，阿拉米達縣1699例，康曲柯士達縣509例，聖馬刁縣247例，舊金山244例，蘇拉諾縣240例，蘇諾瑪縣164例，馬連縣110例，納巴縣179例。

灣區12日新冠肺炎新增70人死亡，包括聖他克拉拉縣25人，阿拉米達縣27人，聖馬刁縣13人，舊金山1人，蘇拉諾縣1人，蘇諾瑪縣1人，馬連縣1人，納巴縣1人。

截至12日下午5時，灣區累計確診數為31萬2281例，死亡3078例，加州累計確診數為279萬6687例，死亡3萬1080例，全美累計確診數為2283萬6244例，死亡38萬零651例。

以下是灣區各縣12日的病例統計：

聖他克拉拉縣，8萬4726（944死）

阿拉米達縣，6萬2046（763死）

康曲柯士達縣，4萬8449（392死）

聖馬刁縣，2萬9199（268死）

舊金山，2萬7000（235死）

蘇拉諾縣，2萬3554（103死）

蘇諾瑪縣，2萬1627（219死）

馬連縣，8798（117死）

納巴縣，6880（37死）