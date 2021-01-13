隱暪員工染疫 聖荷西凱瑟醫院11月已被罰款

聖荷西凱瑟醫院遭爆，早在11月就因隱暪員工染疫被罰。（電視新聞截圖）

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，聖誕節後爆發院內新冠疫情 的聖荷西凱瑟醫院（Kaiser Permanente）早在一個多月前就被罰超過8萬5000元，部分理由是在疫情初期隱暪一名員工染疫。此外，姐妹醫院東灣安蒂奧克（Antioch）凱瑟也因為隱暪多名員工染疫，於12月28日被罰5萬6000元。

聖他克拉拉縣官員表示，他們是在聖荷西凱瑟於1月3日發布新聞稿後才知道這宗疫情，上周以未立即通報為由，對他們處以4萬3000元罰款（每個病例1000元）。

凱瑟集團11日發出聲明強調，加州 對聖荷西凱瑟的處罰是源自春季未能即時通報員工染疫，但當時法令不斷在更動。凱瑟說：「重要的是，8萬5000元的罰款與聖荷西凱瑟12月25日的疫情無關。」

儘管如此，負責監督職場安全的加州職業安全與衛生管理局（Cal/OSHA）11日表示，他們還在調查聖荷西凱瑟後續的疾病和投訴問題。

聖他克拉拉縣縣長史密斯（Jeff Smith）表示，凱瑟對未能即時通報病例提出了解釋，但是，「他們的認知有誤」。

凱瑟在聲明中並未解釋為何沒有在員工從12月27日開始出現病症後即時向縣衛生局通報，但對於11月23日的罰款提出了解釋，指這筆罰款是因為醫院沒有提供防護口罩給為新冠病人進行急救措施的員工，而且沒有調查傳染原因。凱瑟指出，部分投訴是3月和5月要求改革的工會團體所提出的。