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深陷香港旅遊貪腐醜聞 金山行政官請辭

記者李晗╱舊金山報導
金山行政官凱利在2020年9月25日時出席華埠的活動。（記者李晗 / 攝影）
金山行政官凱利在2020年9月25日時出席華埠的活動。（記者李晗 / 攝影）

舊金山的市府腐敗案風波持續擴大中，又有高官因此案請辭。

舊金山市府行政官凱利（Naomi Kelly）在1月12日向舊金山市長布里德（London Breed）提交辭呈。早前凱利的丈夫，前舊金山的水利局長哈林凱利（Harlan Kelly）去年年末遭到聯邦司法部的起訴，夫婦二人也因為涉及免費香港旅遊而深陷腐敗醜聞。

凱利自己並沒有被起訴，只是她和先生哈林凱利一同前往香港旅遊的事情，成了聯邦司法部起訴她先生的證據之一，因此她也陷入腐敗漩渦之中。去年12月初，在輿論的高壓之下，凱利提出自願休假六周，然而最終仍然是請辭。

凱利也是本次腐敗案中下台的最高舊金山官員。市府行政官統領市府內所有的局級部門，是非民選類別中的全市最高官員。

在辭職信中，凱利強調需要專心回歸家庭，尤其是要照顧小孩，不能有分心（distraction），所以辭去公務。她也在信中不點名地批評華裔商人黃永樂（Walter Wong），說他是騙子。黃永樂是金山華裔社區商界和僑界的領袖，早前同樣捲入市政府腐敗風波，被起訴之後也已經認罪並且配合調查。隨後哈林凱利便因此落馬。

黃永樂在華埠活躍多年，曾經是中華總商會的成員，也是城中有名的「加快許可」審批的諮詢顧問。在起訴哈林凱利的文件中，他供認了大量的腐敗細節。其中就包括安排市府官員前往香港旅遊、然後由黃永樂埋單的一些細節。

凱利一家的旅遊行程，於2016年3月24日乘飛機前往香港，4月2日晚間回到舊金山，此次行程前後共計有十天。司法部的起訴書中也曝光了香港行程埋單的內容，其中包括機票、酒店、餐飲、購物等方方面面，而幫凱利一家埋單的就是黃永樂。

凱利將於2月1日正式離職，行政官的位置也將會由原副行政官代理。

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