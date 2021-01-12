我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2261萬確診 加州破275萬

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

2亞裔高中生成立非牟利機構募款4萬元 幫助低收入戶學生

記者黃少華／舊金山報導
Susanna Lau（左）和Lana Nguyen（右）希望繼續擴大籌資幫助更多低收入家庭學生的規模。（圖片由灣區城市新聞提供）
Susanna Lau（左）和Lana Nguyen（右）希望繼續擴大籌資幫助更多低收入家庭學生的規模。（圖片由灣區城市新聞提供）

為了給受新冠疫情影響的低收入家庭學生帶來基本的遠程線上學習用品，兩名舊金山華盛頓高中的17歲亞裔女學生去年5月成立了非牟利機構SupplyHopeInfo，並在網站GoFundMe上籌款達到4萬多元。

兩人是華裔的Susanna Lau和越裔的Lana Nguyen，本身也都是低收入家庭的學生。Susanna Lau和她的母親居住在外米慎區（Excelsior）一個地下室。Lana Nguyen一家住在田德隆區一個狹小的單間，有限的家庭收入使她們小時候就不得不在食物和學習用品之間做選擇。

兩人在一個名為Minds Matter的大學預科項目上認識。她們表示，SupplyHopeInfo旨在解決疫情帶來的一個新問題，即低收入學生不能依賴學校的硬件資源進行遠程學習。籌集到更多善款，可為低收入家庭學生免費提供基本學習用品，幫助他們獲得學業成功。

學習用品根據年級而定。但所有的包裝都有鉛筆、橡皮擦和卷筆刀。部分學生還獲得文件夾、資料夾和圓規。小學生的郵包通常有蠟筆。高中生和大學生的郵包有鋼筆、螢光筆和筆記本。支持亞裔高危家庭的APA家庭支持服務機構與SupplyHopeInfo合作提供服務。

Susanna Lau說，SupplyHopeInfo可以幫助低收入家庭學生應對家庭不能提供足夠學習資金的困境。Lana Nguyen希望通過這個平台籌集善款以縮小低收入家庭學生和學業成功之間的差距。

SupplyHopeInfo不但已經籌集到4萬多元，而且籌款總額每周都在增加。善款已經向1750名低收入家庭學生提供了幫助。其中1600多人在舊金山灣區，包括小學、中學和大學的學生。在舊金山，大量受惠學生來自華埠、田德隆區、獵人角、Fillmore等低收入家庭聚居區。

此外，SupplyHopeInfo還向俄勒岡州波特蘭的非牟利機構Rose Haven進行捐贈，幫助當地的遊民和受虐待的婦女兒童。中國澳門真善總會也接受了捐款，幫助當地鄉村的居民。

SupplyHopeInfo的5人領導團隊還為低收入家庭的學生和家長編制了一份資源清單。其中包括獲得財政、食品和「新型冠狀病毒」（COVID-19）檢測支持的60多個渠道。

Susanna Lau和Lana Nguyen仍然希望擴大籌款和資助規模。部分原因是新冠疫情大流行導致更多低收入家庭的出現。她們的工作獲得了州長紐森的夫人西貝爾（Jennifer Siebel Newsom）在臉書（Facebook）和Instagram稱讚。

低收入 疫情 舊金山

上一則

州長擬重啟校園 家長教師仍憂病毒傳播

延伸閱讀

芝加哥多個社區團體及商家自發組織為遇劫遭槍殺華男關帥舉辦悼念會籌款

芝加哥多個社區團體及商家自發組織為遇劫遭槍殺華男關帥舉辦悼念會籌款
追蹤疫苗接種 民眾憂侵隱私

追蹤疫苗接種 民眾憂侵隱私
美以美醫院 線上籌款52萬

美以美醫院 線上籌款52萬
麥考利夫籌款610萬選州長 維州選民盼新面孔

麥考利夫籌款610萬選州長 維州選民盼新面孔
給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿
5歲童冥想籌款 買玩具贈遊民孩子

5歲童冥想籌款 買玩具贈遊民孩子

熱門新聞

紐森6日宣布，加州將在聯邦的紓困支票之外，再額放發放加州的600元紓困支票。(Getty Images)

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

2021-01-06 23:25
輝瑞疫苗。(Getty Images)

美聯社：接種疫苗兩周 佛州醫死亡

2021-01-09 16:05
罷免紐森的組織，在加州各地出現。(Getty Images)

捐50萬元罷免州長 原來是他！

2021-01-06 02:14
加州洛杉磯 Mission Hills地區一家養老院醫務人員8日正在施打莫德納疫苗。(Getty Images)

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

2021-01-11 00:28
州長紐森在網上呼籲加州人留在家裡，減少病毒傳播。(Getty Images)

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

2021-01-09 22:55
加州疫苗接種率目前是美國人口最多的六大州中最低的一州。（Getty Images）

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後 低於美平均

2021-01-04 23:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人