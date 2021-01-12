2亞裔高中生成立非牟利機構募款4萬元 幫助低收入戶學生

Susanna Lau（左）和Lana Nguyen（右）希望繼續擴大籌資幫助更多低收入家庭學生的規模。（圖片由灣區城市新聞提供）

為了給受新冠疫情 影響的低收入 家庭學生帶來基本的遠程線上學習用品，兩名舊金山 華盛頓高中的17歲亞裔女學生去年5月成立了非牟利機構SupplyHopeInfo，並在網站GoFundMe上籌款達到4萬多元。

兩人是華裔的Susanna Lau和越裔的Lana Nguyen，本身也都是低收入家庭的學生。Susanna Lau和她的母親居住在外米慎區（Excelsior）一個地下室。Lana Nguyen一家住在田德隆區一個狹小的單間，有限的家庭收入使她們小時候就不得不在食物和學習用品之間做選擇。

兩人在一個名為Minds Matter的大學預科項目上認識。她們表示，SupplyHopeInfo旨在解決疫情帶來的一個新問題，即低收入學生不能依賴學校的硬件資源進行遠程學習。籌集到更多善款，可為低收入家庭學生免費提供基本學習用品，幫助他們獲得學業成功。

學習用品根據年級而定。但所有的包裝都有鉛筆、橡皮擦和卷筆刀。部分學生還獲得文件夾、資料夾和圓規。小學生的郵包通常有蠟筆。高中生和大學生的郵包有鋼筆、螢光筆和筆記本。支持亞裔高危家庭的APA家庭支持服務機構與SupplyHopeInfo合作提供服務。

Susanna Lau說，SupplyHopeInfo可以幫助低收入家庭學生應對家庭不能提供足夠學習資金的困境。Lana Nguyen希望通過這個平台籌集善款以縮小低收入家庭學生和學業成功之間的差距。

SupplyHopeInfo不但已經籌集到4萬多元，而且籌款總額每周都在增加。善款已經向1750名低收入家庭學生提供了幫助。其中1600多人在舊金山灣區，包括小學、中學和大學的學生。在舊金山，大量受惠學生來自華埠、田德隆區、獵人角、Fillmore等低收入家庭聚居區。

此外，SupplyHopeInfo還向俄勒岡州波特蘭的非牟利機構Rose Haven進行捐贈，幫助當地的遊民和受虐待的婦女兒童。中國澳門真善總會也接受了捐款，幫助當地鄉村的居民。

SupplyHopeInfo的5人領導團隊還為低收入家庭的學生和家長編制了一份資源清單。其中包括獲得財政、食品和「新型冠狀病毒」（COVID-19）檢測支持的60多個渠道。

Susanna Lau和Lana Nguyen仍然希望擴大籌款和資助規模。部分原因是新冠疫情大流行導致更多低收入家庭的出現。她們的工作獲得了州長紐森的夫人西貝爾（Jennifer Siebel Newsom）在臉書（Facebook）和Instagram稱讚。