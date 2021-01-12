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州長擬重啟校園 家長教師仍憂病毒傳播

編譯組／灣區11日電
加州推動重開校園運動，但家長和教師認為仍有問題有待解決。(圖取自網路)
加州推動重開校園運動，但家長和教師認為仍有問題有待解決。(圖取自網路)

加州已於一個月前開始為醫護人員施打新冠疫苗，並積極為重啟校園而努力的教師安排接種。加州州長提出耗資20億元經費新計畫，目標是在未來三個月內讓孩子回到教室。不過，盡管立意很好，教師與家長仍擔憂病毒傳播，認為有許多問題有待解決。

州長紐森12月30日宣布「全民安全校園計畫」（Safe Schools for All Plan），提撥經費鼓勵學區最早於2月份重啟學校，首先是讓幼稚園學前班(transitional kindergarten)至二年級學生先返校復課，以及特殊需要、英語學習者、無家可歸與寄養或低收入學生回到教室。其他小學生將隨後返校，目標是在2021年春季學期讓所有學生回到正常學習正軌。

為了降低新計畫引發教師工會擔憂，州府還將提供每名學生450元清潔、口罩與通風設備的預算費用，以及提供師生常規新冠測試。不過，盡管有些家長可能因學生返校而欣喜，但學區和教師工會卻冷漠以對，認為困難重重。洛杉磯聯合學區總監伯納(Austin Beutner)表示，新冠病毒存在於社區，可能就在學校大門口，目前正處於危險層級，學校大門緊鎖，如果此時校門太危險，就不應讓學生與教職人員進入學校。

伯納與其他六個大型學區總監共同反對重啟學校，指出儘管新計畫優先考慮以大量資金重啟公立學校，但不能忽略加州近四分之一學生處於貧困線下，計畫並未解決病毒對低收入有色人種的影響。

洛斯阿米托斯聯合學區(Los Alamitos Unified School district)總監普爾維(Andrew Pulver)表示，他支持州長新計畫安全開放學校的努力，但仍認為問題多於解答，特別是在檢測經費方面。每名學生450元的撥款，僅能讓師生每周測試維持11-16周。更複雜的是，許多學校已決定這個學年持續關閉，新冠病毒在全加州正以驚人速度傳播。

家長團體「Speak UP」創辦人布瑞德(Katie Braude)表示，要讓學校重啟，需要州與地方領袖全面規畫，控制病毒傳播，並讓老師、教職員與必需工作者接種疫苗。由於疫情升溫，州府與學區也應改善遠程學習。

學區 加州 低收入

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