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非裔12年前捷運站被槍殺 阿縣地檢長：涉案警員不起訴

記者劉先進／屋崙報導
事發的Fruitvale捷運站，還有被害的格蘭特壁畫。（記者劉先進／攝影）
事發的Fruitvale捷運站，還有被害的格蘭特壁畫。（記者劉先進／攝影）

2009年1月1日跨年夜，22歲的非裔格蘭特（Oscar Grant）在屋崙Fruitvale捷運站被警員開槍打死。格蘭特的家人一直呼籲阿拉米達縣起訴沒有被指控的涉案警員柏朗（Anthony Pirone）犯有謀殺罪。

阿縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）11日下午宣布，經長達數月的重啟調查，她已在當天和格蘭特的家人見面，討論柏朗捲入格蘭特之死過程。她說，根據詳盡的調查和法律分析，在強烈譴責柏朗行為的同時，地檢處得出結論，不指控柏朗謀殺或任何其他刑事犯罪。不過，屋崙市議會和捷運董事會表示，將會再就此案舉行表決。

12年前的元旦，警員在接到鬥毆報告後，將格蘭特和朋友從捷運列車上抓下來。警員柏朗將格蘭特按在地，臉部朝下。過程中，警員梅塞爾（Johannes Mehserle）開槍打中格蘭特背部，格蘭特送醫不治身亡。事發時有人用手機拍攝，視頻傳給媒體和網站。引發全國範圍內的示威遊行和對種族公正的呼籲。梅塞爾稱，開槍射殺格蘭特時，本想拿電擊槍，結果拿錯了槍。他被陪審團判過失殺人罪，在獄中服刑11個月，於2011年6月獲釋。而柏朗沒被起訴。

歐瑪麗去年10月宣布重查此案，指派了一個律師團隊，評估證據和法律，包括當時適用的法律，並作出決定。

今年元旦，格蘭特被殺12周年，格蘭特母親約翰遜（Wanda Johnson）等人在Fruitvale捷運站召開記者會，呼籲起訴柏朗謀殺罪。會上，格蘭特的舅舅瑟法斯（Cephus Johnson）指著視頻截屏後的放大照片說，柏朗用250多磅的身軀壓在格蘭特的脖子上，壓碎他臉上的骨頭。格蘭特家人還認為是柏朗製造了暴力氛圍。

柏朗在一份證詞中告訴民權律師柏瑞斯（John Burris），之所以使用武力，是因為警員命令格蘭特留在座位上，格蘭特拒絕，還向他揮拳。

但根據視頻和去年公布的2009年捷運警方內部調查報告，柏朗對導致格蘭特槍擊事件的發生負有主要責任。報告說，柏朗警官的行為引發一連串事件，最終導致了格蘭特的槍擊事件。當柏朗和多梅尼奇（Marysol Domenici）得到報告，來到車站時，柏朗在沒有搭檔的情況下進入列車車廂，無視相關培訓步驟，匆匆完成初步調查。

報告稱，柏朗在與格蘭特及其朋友說話時，使用髒話，一度說出種族主義髒話。柏朗打了格蘭特的臉，然後用膝蓋頂住頭部，對背部施加壓力，防止雙手活動。當柏朗鬆開身體時，格蘭特按指示將雙手放在背後，以便戴上手銬，梅塞爾向他開槍。

屋崙市議會和捷運董事會預計在本周就一項決議進行投票，將敦促地區檢察官指控柏朗謀殺重罪和任何其他適用的指控。

非裔格蘭特被警察槍殺後，母親約翰遜曾開記者會要求起訴涉案警員柏朗犯謀殺罪。（記者...
非裔格蘭特被警察槍殺後，母親約翰遜曾開記者會要求起訴涉案警員柏朗犯謀殺罪。（記者劉先進／攝影）
阿縣地檢長歐瑪麗在強烈譴責涉案柏朗行為的同時，表示柏朗不能被指控謀殺或任何其他刑...
阿縣地檢長歐瑪麗在強烈譴責涉案柏朗行為的同時，表示柏朗不能被指控謀殺或任何其他刑事犯罪。（記者劉先進／翻攝）

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