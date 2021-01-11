金山灣區加護病房空床率跌至0.7% 紐森：居家令恐延長

加州正在積極擴大疫苗接種範圍。（美聯社）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）11日公布，灣區 加護病房空床率跌剩0.7%，居家令可能延長。

紐森11日在例行記者會上表示，衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）可能於12日宣布延長灣區居家令的實施時間。紐森說：「鑑於目前的低加護病房空床率，民眾要做好居家令延長的心理準備。」

加州加護病房空床率目前為：南加州0%、聖荷昆谷（San Joaquin Valley）0%、灣區0.7%、大沙加緬度地區9.7%，和北加州35%。數據顯示，截至11日，加州死於新冠肺炎的人數已突破3萬大關，過去兩周累計總死亡人數為5681人，過去一周的平均單日死亡人數為476人。

在疫苗 接種工作方面，紐森表示，他們現在採取的是「全面總動員」方式，動用所有可能的人手為民眾施打疫苗，包括牙醫、藥房技師、國民警衛隊、緊急救難人員、醫療助理、助產士、精神科技師等等。

加州本周開放3個大型接種站

紐森指出，為了加快疫苗接種速度，加州本周將開放三個大型疫苗接種站，分別位於洛杉磯道奇球場（Dodger Stadium）、聖地牙哥教士球場（Padres Stadium）和沙加緬度CalEXPO賽馬場。阿拉米達縣和屋崙運動家球隊11日也宣布，屋崙球場將設置一個「得來速」疫苗接種站。

紐森提醒民眾，現階段仍只限第一優先級別的民眾可以接種疫苗，他們是醫院醫護人員和老人院居民與職員。紐森說：「許多在第一線工作的醫護人員肩負為民眾施打疫苗的工作，這是我們為何要讓他們優先接種疫苗的理由。而療養院的居民因為處於聚集的環境中，是疫情中最脆弱的群體。」

砸4000萬、18種語言呼籲接種

紐森表示，加州疫苗接種工作具有靈活性，如果現在收到的200萬劑疫苗沒有人接種，就可以開放給下一優先級別的民眾使用。他說：「為了移動到下一階段，我們需要更多疫苗，拜登新政府已表示將釋出更多儲備疫苗，希望很快就能收到通知。如此一來，疫苗接種工作就會愈來愈透明化，達到民眾的期望。」

此外，加州已投資4000萬元在媒體展開疫苗宣傳活動，將以18種語言呼籲民眾接種。

被問到是否支持彈劾川普，紐森說：「我支持，不過，這不是我現在關注的焦點。為了讓民眾順利度過這個極具挑戰性的時刻，我正專注在疫苗分發和病例激增的問題上，最關心的是民眾的安全」。