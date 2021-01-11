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回應聯名信 布里德力挺：金山華埠不會消失

記者李晗 / 舊金山報導
2020年2月19日，布里德前往華埠購物，力挺華埠商業。（記者李晗 / 攝影）
2020年2月19日，布里德前往華埠購物，力挺華埠商業。（記者李晗 / 攝影）

華裔社區自疫情以來遭遇重創，不僅僅是在公共治安事件中成為攻擊對象，華埠的商業經濟也一落千丈，商鋪艱難經營。這也引發對於歷史悠久、極具文化特色的舊金山華埠是否會消失的擔憂。

早前華埠有多個團體聯名致信市長布里德（London Breed），要求市政府增撥資源給華埠社區，包括撥款，成立基金，擴大免費停車項目，清潔華埠等等。談及華埠社區提及的種種需求。

布里德在受訪時強調，舊金山華埠不會消失，有信心在疫情之後，人們會回到華埠消費，支持舊金山的旅遊業，商業經濟一切能夠恢復生機。

布里德表示，收到信之後，已經立刻與多個市府委員溝通，也正在與多方協商，會盡快公布有關信息。她也說，歡迎社區來協商諮詢，認為社區團體提的這些請求都並非是不合理的。

在社區團體的信中，也提及了市府對於西語裔社區的撥款支持，華埠團體要求市府也給予華埠相似的資源。布里德對此回應表示，不要談其他社區，而是應該要談談自己的社區究竟需要什麼。她認為，社區機構可以告知市政府社區的所需為何，而市政府就會盡可能地協助。她認可這些訴求都是對於華埠的商業維繫非常重要，因此已經在和各方討論，尋求可能的選項。

布里德說，自己近期曾經到訪華埠，也去過列治文區的Clement街。她看到其實還是有挺多民眾在消費購物，支持本地的小商業。她指出，當前有許多的店鋪不幸要永久關門，像是一些理髮店等不得開門營業的商業類型，是他們要特別支持的對象。市府也已經推出很多措施，包括幫助小商業申請聯邦的貸款補助，或者是減免本地商業牌照費用。她也說自疫情以來市府也撥出了千萬的款項幫助小商業。

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