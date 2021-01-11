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灣區病例突破30萬 10日新增5090例71死

編譯組／灣區10日電

根據舊金山紀事報（Chronicle）統計，灣區10日新冠肺炎單日新增確診病例共5090例，包括聖他克拉拉縣1704例，阿拉米達縣1067例，康曲柯士達縣744例，聖馬刁縣396例，舊金山760例，蘇諾瑪縣197例，馬連縣222例。蘇拉諾縣和納巴縣10日未通報病例。

灣區10日新冠肺炎新增71人死亡，包括聖他克拉拉縣40人，阿拉米達縣3人，康曲柯士達縣13人，舊金山15人。

截至10日下午5時，灣區累計確診數為30萬零259例，死亡2963例，加州累計確診數為268萬4516例，死亡2萬9927例，全美累計確診數為2238萬5975例，死亡37萬4072例。

以下是灣區各縣10日的病例統計：

聖他克拉拉縣，8萬2170（883死）

阿拉米達縣，5萬8892（732死）

康曲柯士達縣，4萬6618（389死）

聖馬刁縣，2萬7754（255死）

舊金山，2萬6282（233死）

蘇拉諾縣，2萬2232（102死）

蘇諾瑪縣，2萬1264（218死）

馬連縣，8571（115死）

納巴縣，6476（36死）

灣區 舊金山 新冠肺炎

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