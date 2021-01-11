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加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

7天逾2萬死…美國新冠病歿數 1月恐最高

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

編譯組／綜合10日電
加州第二和第三優先群體本周可開始接種新冠疫苗。（Getty Images）
加州第二和第三優先群體本周可開始接種新冠疫苗。（Getty Images）

加州已收到約200萬劑新冠疫苗，但到目前僅使用了約65萬劑。為了加速疫苗接種工作，加州衛生廳表示，1A階段的第二和第三優先級別群體本周可開始接種疫苗。

面對批評，加州衛生當局決定擴大疫苗接種範圍。符合1A階段第二和第三優先級別條件的廣義衛生保健工作者，例如在專科診所、牙科診所和藥房工作的民眾，本周起可接受疫苗注射。

加州疫苗接種工作分為兩階段，第一階段又分為以下三個副階段：

1A

加州疫苗接種目前還在1A階段，可分為三個級別：一、重症、精神科醫院和懲教所醫院醫護人員，以及技術性療養院居民和職員；二、中級療養院、家庭照護者、社區衛生工作者、公共衛生工作者、基礎醫療診所、懲教所診所、鄉村診所和緊急醫療中心（urgent care center）；三、不包括在1級和2級內的其他衛生保健工作者，例如專科診所、實驗室工作人員、牙科和口腔保健診所以及藥房人員。

1B

1B實施時間可能在2月初，將分為兩個級別：一、75歲和75歲以上老人、教育單位和托兒所員工、緊急服務工作者（消防局、警局和懲教單位）及食品業（包括超市員工）和農業勞工；二、65歲和65歲以上民眾、交通業和物流業勞工、工業、住宅、商業收容所勞工、必要性製造業勞工、監獄囚犯和遊民。

1C

1C階段的實施時間還未確定，但當局的目標是在4月底或5月初前，讓這個階段的群體至少能接種第一劑疫苗。1C的群體包括50歲和50歲以上民眾、16歲到49歲因殘障或潛在醫療狀況（包括癌症、慢性腎臟病、慢性阻塞性肺病、心臟病、器官移植、肥胖、懷孕、鐮刀型細胞貧血症、吸菸和2型糖尿病）處於高風險的民眾、水利局和垃圾回收業勞工、任職國防、能源、通訊和資訊科技、金融服務、化學和有害物質、政府或社區服務單位的民眾。

若想確認自己是否符合接種資格，可致電加州新冠熱線1-833-422-4255，服務時間為周一至周五上午8時到晚上8時，周六和周日上午8時到下午5時。

疫苗 加州 勞工

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