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灣區眾議員斯佩儀領頭 籲徹查國會保安

記者黃少華／舊金山報導

代表南舊金山和聖馬刁縣的聯邦眾議員斯佩儀（Jackie Speier）領頭，於1月8日聯合另外46名聯邦眾議員，致信眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）、眾院政府委員會主席洛夫格倫（Zoe Lofgren）和委員戴維斯（Rodney Davis），呼籲成立一個獨立委員會調查國會大廈1月6日被暴徒衝破的事件。

除了斯佩儀，這封信的46位聯名者還包括趙美心（Judy Chu）和孟昭文（Grace Meng），以及來胡夫曼（Jared Huffman）、德索尼爾（Mark DeSaulnier）和芭芭拉·李（Barbara Lee）等三位代表灣區的聯邦眾議員。

1月6日當天，部分支持現任總統川普的暴徒突破國會警察防線而闖入國會大樓，擾亂國會參眾兩院認證選舉人票並確認拜登當選總統的程序。事件導致5人死亡，包括1名國會警察和4名衝擊國會者。

47名聯邦眾議員在信中寫道，數百人能夠輕鬆闖進國會大樓中限制公眾進入的區域，顯示國會大樓的安全系統不足以應對當前的安全威脅。

這些議員要求成立獨立調查委員會，就以下問題展開調查：

●國會警察局1月6日保護國會大樓的措施是什麼？

●1月6日之前，國會警察局如何與華府大都會警察局、聯邦執法機構、華府國民警衛隊協調，並提前制定了哪些計畫來利用這些資源？

●1月6日，誰在向國會警察下達命令，以及是否包括以有限的武力作出回應？

●1月6日之前，國會警察是否獨立地或與其它聯邦執法機构協調監控社交媒體？

●為什麼國會警察只逮捕了14人？

●鑒於至少有一名國會警察與國內恐怖分子自拍的視頻畫面，以及國會警察可能向其他暴徒敞開大門的畫面，是否有機制監督和確定國會警察有沒有與暴力極端組織結盟？

●國會是否應該對在國會大樓工作的所有雇員實施背景調查要求？

●國會警察局是否應對國會大樓的訪客實施新的安全程式，以及成本是多少？

●國會警察局如何改善國會大樓的整體安全？

聯邦眾議院從1月7日開始起草針對川普的彈劾條款。根據路透的消息，華裔的聯邦眾議員劉雲平（Ted W. Lieu）1月9日表示，這些條款計畫於1月11日正式推出。

對此斯佩儀1月8日表示，美國不能等到川普的任期在1月20日自然結束，而是需要川普儘早離開白宮。

斯佩儀說：「我和我的同事們一起為彈劾條款提供擔保。川普通過卑鄙的言辭和可怕的行動，鼓勵了一場暴動。他對我們的民主和法治構成了直接和致命的威脅。我們不能等到1月20日。」

數百名川普支持者成功闖入國會，在聯邦參議院議事廳外與國會警察對峙。（美聯社）
數百名川普支持者成功闖入國會，在聯邦參議院議事廳外與國會警察對峙。（美聯社）

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