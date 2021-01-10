聖縣露天市集新冠病毒檢測點 僅接受預約

聖縣露天市集（Fairgrounds）的檢測點將僅接受預約檢測。（記者陳程威/攝影）

聖他克拉拉縣政府9日表示，聖縣露天市集（Fairgrounds）的檢測 點將僅接受預約。縣府表示儘管露天市集是一個受歡迎和強大的測試場所，每天測試3000到5000人。然而，遊客必須提前預約，無論他們是開車、自行車還是步行到達。

聖縣政府新冠檢測和疫苗 官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，「預約檢測幫助我們滿足了露天市集檢測點現場的大量（檢測）需求。」、「在需求持續增加的情況下，為了保證我們的工作順利進行，只有那些有預約的人才可以接受檢測，沒有預約的民眾將會被拒絕。」要進行預約，請訪問www.sccfreetest.org並點擊「預約今天」。

與此同時，在全縣的免預約檢測點也可以進行檢測，不需要預約。

縣政府提醒居民，如果沒有新冠症狀出現，且沒有其他緊急醫療問題，醫院急診部門並不是進行新冠檢測的合適場所。急診科是為那些需要緊急護理的人準備的，他們目前非常忙。對沒有新冠症狀的人，聖縣目前提供室內和免下車(得來速)檢測。有症狀的人則會被引導到專門通導接受檢測，以減少傳染他人的機會。

下周還會在聖荷西 、桑尼維爾、莫干山、聖他克拉拉、薩拉度加、蜜爾比達進行僅限預約的新冠檢測。需要檢測的聖縣民眾可以在檢測七天前通過www.sccfreetest.org預約。在聖荷西露天市集的檢測點也可以預約檢測，現在可以提前五天預約。