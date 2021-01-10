暴增3倍！ 史丹福大學1周內43人確診
隨著寒假的結束，史丹福大學一些經過批准有特殊需求的學生和工作人員回到史丹福校園內，校內新冠病毒陽性確診案例也迎來了一波增長。史丹福校長表示，到周五（1月8日）的一周內，史丹福大學已有43名學生及工作人員檢測確診為陽性，這是之前的一周確診數的四倍。目前，這些人都在校園內處於隔離狀態。
不過史丹福大學校方表示，這一波確診高潮，與近期學生或者職員返校有關，而不是史丹福大學校園中存在社區傳播。學生新冠檢測的總體陽性率仍然「低」，在過去一周內，為新生進行的快速新冠檢測中，陽性率1.6%。而常規的學生測試陽性率為0.9%。
據「史丹福每日新聞」報導，校長拉文(Jonathan Levin)表示，寒假期間的大規模學生聚集導致了商學院(GSB)內多個新冠陽性病例，但拉文沒有說明具體數字。拉文表示，這些聚會發生在校外和課後時間內。在一份拉文給「史丹福每日新聞」的信函中，他提醒學生，「如果你覺得你不能遵守史丹福大學的規定，那就做出不同的生活安排。」拉文呼籲學生「盡自己的一份力量」，阻止病毒的傳播。
史丹福大學在過去18周內對學生共計進行超過7.4萬次的測試，其中有56例呈陽性結果。史丹福將在學生進校前進行檢測，待學生回到校園後，還將通過Verily對所有學生每周進行兩次檢測。
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