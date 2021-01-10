暴增3倍！ 史丹福大學1周內43人確診

史丹福大學新冠陽性案例上周急劇上升。（Getty Images）

隨著寒假的結束，史丹福大學 一些經過批准有特殊需求的學生和工作人員回到史丹福校園內，校內新冠病毒陽性確診案例也迎來了一波增長。史丹福校長表示，到周五（1月8日）的一周內，史丹福大學已有43名學生及工作人員檢測 確診為陽性，這是之前的一周確診數的四倍。目前，這些人都在校園內處於隔離狀態。

不過史丹福大學校方表示，這一波確診高潮，與近期學生或者職員返校有關，而不是史丹福大學校園中存在社區傳播。學生新冠檢測的總體陽性率仍然「低」，在過去一周內，為新生進行的快速新冠檢測中，陽性率1.6%。而常規的學生測試陽性率為0.9%。

據「史丹福每日新聞」報導，校長拉文(Jonathan Levin)表示，寒假期間的大規模學生聚集導致了商學院(GSB)內多個新冠陽性病例，但拉文沒有說明具體數字。拉文表示，這些聚會發生在校外和課後時間內。在一份拉文給「史丹福每日新聞」的信函中，他提醒學生，「如果你覺得你不能遵守史丹福大學的規定，那就做出不同的生活安排。」拉文呼籲學生「盡自己的一份力量」，阻止病毒的傳播。

史丹福大學在過去18周內對學生共計進行超過7.4萬次的測試，其中有56例呈陽性結果。史丹福將在學生進校前進行檢測，待學生回到校園後，還將通過Verily對所有學生每周進行兩次檢測。