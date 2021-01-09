累犯獲假釋 布里德：舊金山司法系統失敗

布里德認為車禍兩死案事件悲劇，直指舊金山的犯罪司法系統失敗。（記者李晗 / 攝影）

2020年最後一天，舊金山 市中心一帶發生驚人車禍 慘案，造成兩死。案件隨後細節曝光，駕車嫌犯是一名被多次犯罪被逮捕的累犯，但是卻仍然獲得假釋。

舊金山市長布里德（London Breed）時隔一周之後，打破沉默回應事件，直指舊金山的犯罪司法系統失敗（failed）。她表示，失敗之處在於，一個一直在犯案的累犯，卻能夠被釋放而不是被追求責任。

「事件是一個悲劇，」布里德說，兩名女性在舊金山的街頭失去生命，他們的家人一定悲痛不已。

據悉當天嫌犯45歲男性嫌犯麥卡利斯特（Troy McAlister），所駕車輛也是搶劫而來，同時涉及醉後駕駛。事件引起不少民眾憤慨，矛頭指向地檢官辦公室。根據傳媒報導，卡利斯特此前也涉及犯下多宗罪，包括盜竊等。

布里德強調，自己是一個犯罪司法改革的倡導者，支持預計初犯者改過自新的機會等，幫助犯人改過自新。但是司法系統仍然需要責任承擔制度（accountability），即犯了事情就要有懲罰。「就像父母教小孩一樣，第一次犯錯，可以有第二次機會，再犯錯就要有懲罰。」布里德說。

案件現在已經進入司法程序。舊金山地檢處起訴了麥卡利斯特多項罪名，包括兩項酒後駕車致人死亡的罪，以及與先前犯三次以上重罪有關的多項加重罪刑。麥卡利斯特也被指控犯有持有槍支 重罪，酒後駕車造成重大人身傷亡的重罪、逃離撞車事故現場的重罪、駕駛贓車的重罪、運輸受管制物質的重罪、入室盜竊重罪、破壞公物重罪，以及收受贓物的輕罪。據報導麥卡利斯特已經否認涉及致人死亡的控罪。