譴責國會襲擊事件 萊斯促和平權力交接

史丹福大學胡佛研究院院長，第66任國務卿萊斯譴責國會山暴力事件。(Getty Images)

史丹福大學 胡佛研究院院長，同時也是美國 第66任國務卿 的萊斯（Condoleezza Rice），日前針對「國會事件」發了措辭嚴厲的聲明。

她在聲明中表示，1月6日，美國國會發生了可怕的暴力事件，這一天對美國這個偉大國家的每個公民來說，都是最艱難的日子。

萊斯表示，發生在國會山的事件，是美國民主制度的污。無論政治立場如何，對美國人來這種事情絕不能重演。她指出，胡佛研究院跟自由站在一起，而自由是通過國父們創立的制度來體現的，而不是通過暴民的行動。和平抗議是民主國家的人們擁有的權利，但6日的情況並非和平抗議。

萊斯說，對國會大廈的褻瀆是對法治的公然踐踏，是對正在進行中的美國民主程序的攻擊。那些參與襲擊的人應該在法律所能制裁的最大範圍內受到起訴。

她表示，即使在最困難的時期，美國也一直是世界各國致力於民主和和平權力交接的榜樣。公民的意願可以在自由和公正的選舉中被傾聽，並由國父們精心設計久經考驗的機構來管理。美國人民會挺過去的。

萊斯說：「我們的領導人，尤其是總統，是時候促成和平的權力交接了。作為世界上最古老的民主國家，我們對我們自己以及全世界仰慕我們的人們欠缺一個交代。作為致力於民主原則的胡佛社區中的所有成員，讓我們重新明確並致力於履行作為公民的責任，以尊重我們的制度，尊重彼此。」