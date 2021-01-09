加州州長紐森：將花900億元預算致力教育

預算案致力於採取安全防疫措施以加快學校重開課堂面對面教學。（Getty Images）

1月8日午間的記者會上，州長紐森（Gavin Newsom）花了75分鐘來宣讀整份2021-2022財年加州預算 案，其中有一半時間，詳細講述涵蓋幼兒早教、基礎教育 和高等教育在內的各項教育投資，表明加州將致力擺脫新冠疫情對教育的影響，這也成了預算記者會的重頭戲之一。

預算案提出了加州史上最大一項K-14學校教育投資資金，總額約900億元，其中858億元來自98號提案。

紐森表示，這其中20億元用於支持學校從2月份開始，採取安全防疫措施以分階段重開課堂面對教學。優先返回課堂的是幼兒園到二年級學生，及其他最有需要返回教室學習的兒童。

預算案建議在今年春季學期投資46億元，擴大學生的學習機會，包括假期和課後方案，並建議為學校心理健康項目撥款4億元。這些資金都將優先考慮受疫情影響最嚴重的學生和社區，特別為低收入家庭學生、寄養青年、遊民學生、英語學習者提供學校教育服務。

預算案對特殊教育的定向投資包括5億4500萬元的持續資金（在過去兩年15億元的基礎上），以及3億元用於嬰幼兒和學齡前兒童保育的持續資金。預算案撥款超過4億7500萬元，以確保教職員有機會和資金加強工作專業培訓。

根據加州2019年以來在擴大早期教育和兒童保育方面的4億元投資項目，以及「早期學習和保育總體規畫」中提出的建議，預算案將向這些項目增撥2億5000萬元的獎勵資金，擴大所有四歲以下兒童過渡到幼兒園的高品質教育項目。為了培養幼兒教師，預算案還包括2億元的過渡期幼兒園設施一次性普通基金，和5000萬元的專業發展一次性普通基金。

包括2020-2021財年的2150萬元，預算案共撥款4400萬元，用於支持4500張兒童保育券。

紐森提議為加州大學 （UC）和加州州立大學（CSU）兩大高等教育系統新增7億8600萬元的普通基金，進一步保持線上教育機會、擴大招生及實施其它創新戰略，以减少學生完成學位課程的時間。

預算案提議，在勞動力發展方面劃撥3億5300萬元的總投資。其中包括一筆2億5000萬元的一次性普通基金，用於支持勞動力發展，以及在高等教育與有薪酬就業之間進行更好的聯系，重點照顧那些系統性地缺少技能培養機會和相對不富裕的社區。預算案還建議撥款2500萬元，通過社區學院創造學習機會來支持加州學徒計畫。