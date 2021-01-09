加州公布2272億元預算分配 優先資助疫苗接種

州長紐森表示這份預算案將幫助加州度過疫情引發的衰退。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）於8日午間的記者會上宣讀了總值達2272億元的2021-2022財年加州預算 案。

這是紐森擔任州長以來的第三份加州預算案，重點為民眾最需要的「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情 應急和救濟工作提供資金，為公平、包容和基礎廣泛的經濟復甦投資。他表示，這份預算案將優先資助所有居民接種新冠疫苗，為面臨失業和逼遷的居民提供救濟，加倍支持小商業，投資所有學生的安全和公平。

紐森提議撥款3億7200萬元，提振加州58個縣的疫苗管理工作，支持採取全員參與的方式迅速、安全地分發新冠疫苗。

預算案包括140億元投資，用於經濟復甦和扶持最需要救濟的居民，包括失去工作或面臨逼遷的人。紐森強調，將通過「金州經濟刺激計畫」撥款24億元，向近400萬年收入在3萬元以下低收入加州居民提供600元額外紓困支票。

紐森提出撥款45億元，用於「加州企業和就業公平復甦計畫」。其中，15億元用於實現加州零排放汽車目標；新增10億元用於野火防範和森林復原戰略；7億7750萬元用於「加州就業計畫」以加速投資和創造就業機會；11億元用於為小商業即時救濟；3億5300萬元用於勞動力發展；3億元用於基礎設施的延期維護和綠化。

紐森還提出3億8500萬元定向投資，建設更具永續性的農業產業。

預算案提出了加州史上最高的教育資金，總額約900億元，其中20億用於支持和加速安全返校面對面授課，46億元幫助學生從疫情影響中恢復，4億元用於學校心理健康服務。

預算案還提出了總額達3億5300萬元投資，支持加州工人適應疫情變化，包括促進職業培訓，大學和本地夥伴機構之間的合作。

紐森表示，預算案建立在審慎的財政管理之上，幫助加州度過疫情引發的衰退，改善對2021年財政收入的預測。他指出，在新冠疫情結束之後，將推動增加教育（包括早教）機會，提高醫療健保和住房的可負擔能力，並支持將加州的最低時薪提高到14元。

預算案提議新增5億元的低收入住房稅收抵免計畫，以支持低收入者住房發展。紐森還提到，州府已經通過「家居鑰匙」（Homekey）項目撥款8億4600萬元，在51個縣市為首疫情影響的遊民帶來6000多套住房。預算案提出為此撥出17億5000萬元的一次性普通基金。

為解決醫療負擔和老齡化問題，紐森強調全民健保的重要性，降低處方藥成本，建議實施加州推進和創新醫療卡（CalAIM）計畫。

紐森安排了340億元預算準備金和靈活支配盈餘。其中，156億元存於財政緊急情況的「雨天基金」賬戶。30億元存於公立學校系統穩定賬戶。29億元為州府運營準備金。4億5000萬元作為「安全網儲備金」。150億元是州府的靈活支配盈餘。

預算案在支付加州退休金債務方面取得進展，反映了2號提案要求在2021-2022財年額外撥付的30億元，以及未來三年近65億元的額外付款。

關於預算案的更多詳情，公眾可瀏覽網頁www.ebudget.ca.gov。