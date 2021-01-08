國會大亂！趙小蘭辭去運輸部長 金山僑社讚賞正義感

趙小蘭2019年出席鐵路華工的紀念活動。（記者李晗 / 攝影）

國會大樓發生騷亂造成死傷之後，全美一片罵聲，矛頭直指總統川普 。身為川普內閣成員的聯邦運輸部長趙小蘭 （Elaine Chao），在1月7日宣布辭職。

趙小蘭先後擔任小布希總統的勞工部長與川普總統的運輸部長，是絕無僅有在兩任總統任期擔任不同內閣高部長職位的華裔。舊金山僑社有不少僑界人士與趙小蘭都私交甚篤，對於她的辭職表態支持，讚賞她的正義感。

僑領林炳昌表示，自己與趙小蘭1986年就認識，與她也經常來往。她形容趙小蘭的性格就是很正派，有正義感，因此對於她的辭職並不感到驚訝。他說，趙小蘭非常重視華人 文化傳統，包括正義、博愛這些理念等。

對於華盛頓首府發生的騷亂，林炳昌嚴詞譴責，形容這是對美國立國基礎、民主自由法治的踐踏和侮辱。他認為川普間接煽動支持者強闖國會，行為野蠻。

另一位僑領鄧灼照也和趙小蘭認識多年。鄧灼照則對於趙小蘭的離任感到可惜。「如果川普連任，那麼相信趙小蘭能夠更有貢獻。」他指出，趙小蘭從勞工部長做到運輸部長，在政界十多年擔任這麼高的位置，是華人的驕傲。趙小蘭是目前在美國政壇中的官階最高華人官員，鄧灼照說華人在美國人數占比很低，樂見有華人能夠做到內閣高位。

但是鄧灼照強調，總統大選已然結束，拜登也已經確認即將就任，趙小蘭作為「前朝官員」，離任是必然的。

趙小蘭的丈夫是聯邦參議員、參議院共和黨領袖麥康納（Mitch McConnell）。隨著趙小蘭的離任，華裔在白宮內閣中占據一席之地的景象也不復存在。目前拜登在內閣提名中也沒有提名華人，僅提名了華裔戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表。