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華埠僑領余健全 獲任金山警察委員

記者李晗 / 舊金山報導
記者1月7日在華埠街頭採訪余健全時，幾乎每分鐘都會有路過的僑領代表或者華埠社區人士向他打招呼。（記者李晗 / 攝影）
記者1月7日在華埠街頭採訪余健全時，幾乎每分鐘都會有路過的僑領代表或者華埠社區人士向他打招呼。（記者李晗 / 攝影）

備受矚目的舊金山警察委員任命華裔一事，時隔半年之後終於有了新進展。舊金山市長布里德（London Breed）在華文媒體圓桌會議上宣布，將任命華埠僑領余健全（Larry Yee）出任警察委員。

警察委員會的任命一事備受華裔社區關注，近年來華人屢屢成為舊金山治安新聞的主角，但是在犯罪司法和警界的代表性卻不足。當前警察委員會內沒有華裔代表；日本裔的濱崎（John Hamasaki）則是現在委員會內的唯一亞裔成員。

余健全受訪時表示，自己在華埠出生長大，代表華裔社區，因此也會將華人聲音帶入警察委員會內，尤其是現在華人頻頻受到傷害。

余健全活躍於舊金山中華總會館以及余風采堂（余氏），也經常參與社區與政治活動。近來舊金山發生車禍悲劇，一名假釋嫌犯據稱偷車酒駕之後，造成兩名路人死亡。余健全回應表示，這個悲劇本不應該發生。

記者1月7日在華埠街頭採訪余健全時，幾乎每分鐘都會有路過的僑領代表或者華埠社區人士向他打招呼，可見余健全在華埠社區內的關係網路之大。但是余健全也強調，自己並非單單是代表華埠社區，而是整一個舊金山華人社區。

自明尼蘇達州的佛洛依德（George Floyd）事件之後，警務改革成為了全美熱門的話題。余健全在犯罪司法改革、警務相關的資歷並不多。現年66歲的他本身供職於AT&T通訊公司超過40年，也在通訊工作者工會活躍多時。

余健全女兒是知名的劇作家余秀菊（Lauren Yee）。曾經火爆的話劇秀「余家之主」（King of the Yees）就在全美各地演出，包括舊金山的劇院，話劇內容的原型就是余健全。

警察委員會是市府內備受關注的委員會。去年市長布里德曾經委任檢察官湯曉慧（Nancy Tung）出任警察委員，但是半年前遭到議會否決，余健全的任命將會是布里德再一次嘗試任命華裔警委。這一次是否能夠闖關成功，也要看11位議會成員的表決。

余健全活躍於本地社區與政治活動。（本報檔案照片）
余健全活躍於本地社區與政治活動。（本報檔案照片）

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