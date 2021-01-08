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失業金詐騙扯後腿 罷免紐森再添話題

編譯組╱灣區7日電
負責發放失業金的加州就業發展局(EDD) 醜聞不斷，已經成為州長紐森的一個沉重政治包袱，增加他被罷免的可能性。(Getty Images)
負責發放失業金的加州就業發展局(EDD) 醜聞不斷，已經成為州長紐森的一個沉重政治包袱，增加他被罷免的可能性。(Getty Images)

負責發放失業金加州就業發展局(EDD)，7日宣布暫停向140萬申領失業金的加州發放失業金，直至調查和證實他們領取失業的資格為止。這是EDD最新的醜聞。自疫情爆發以來，EDD醜聞不斷，不但長時間積大量申領者的個案，又將數以億元計的失業金發放給不符合資格的人，造成高達20億元的詐騙行為。EDD的巨大失誤，已發展成為紐森州長被罷免的政治包袱。批評者說，他必須為EDD的失誤負責。

自今年春天聯邦通過計畫向失業者發放失業金之後，EDD就一直積壓大量申請個案，因此要雇用數以千計的新員工。但大量的新員工並沒有讓EDD清理積壓個案，反而被揭露成為被詐騙的原因。因為EDD的員工沒有做好檢查申領者資格的工作。

EDD局長希利勒(Sharon Hilliard)因被批評而辭職。紐森已任命技術官僚沙恩茲(Rita Saenz) 接替。她能否理順EDD工作，將直接影響到紐森明年底開始的連任之路。

EDD又被揭發棄用一種調查申領者背景的軟體，以致造成巨大失誤。該款軟體是其他州都使用，但EDD竟然在軟體公司與聯邦政府合約屆滿後棄用。

兩年前，加州稽核長霍爾(Elaine Howe)已向州議會和EDD發出警告，指EDD的通訊暴露申領者的社安號碼。但EDD沒有把警告當一回事，因此導致不少民眾的社安號碼被人竊盜，並用來作為申領和詐騙。

批評者指出，EDD的最大危機在負債。2007年時，加州已向聯邦政府借債100億元，作為支付加州失業金之用。到2019年底加州的失業保險金(unempolyment insurance fund)已出現33億元的赤字。

2020年疫情爆發，加州發放了超過1000億元失業金。加州失業保險金的赤字增至200億元，EDD預計到2021年底赤字將會增至500億元。這項巨額負債對紐森政府形成愈來愈大的壓力。

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