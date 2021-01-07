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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

聖荷西市長怒批川普：應起訴煽動叛亂罪

編譯組╱矽谷6日電
李卡多說，川普應該被起訴煽動叛亂罪。(Getty Images)
李卡多說，川普應該被起訴煽動叛亂罪。(Getty Images)

川普支持者6日衝破警方防線，闖進國會大樓，導致國會封鎖，停止議事，無法繼續確認拜登勝選。事件發生後，曾經擔任過檢察官的聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo) 表示，川普應被起訴煽動叛亂罪(sedition charges)。

李卡多先發推文說，川普應被起訴。然後接受媒體訪問時說，從國會所見的暴亂情況，川普應被起訴。如果有必要，李卡多說他願意負責起訴工作。

李卡多說，數以千計的川普支持者先在白宮門外集會。川普先在會上發表演講，仍然說拜登偷走了他的選舉，他才是贏得選舉的人。然後再煽動支持者遊行到國會，幹掉那些軟弱的國會議員(get rid of the weak Congress people)。

數千川粉應聲響應，從白宫門前遊行到國會山莊。先在山莊門外與警方對峙，數十人衝破警方防線，進入參院議事大堂。暴亂者還走上議長的講台，大聲呼叫說「川普贏了選舉」。國會因此被迫關閉，停止了確認拜登贏得選舉的程序。

李卡多說，從整個事件的發生、過程和目的，充分顯示，川普的行為已觸犯煽動叛亂罪，企圖利用支持者推翻政府。這種行為必須被起訴，否則川普不會知道他行為的嚴重後果。

川普 拜登 遊行

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