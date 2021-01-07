抗議國會川粉暴亂 金山官民嚴斥暴民

金山示威者高舉標語抗議川普。（記者李晗 / 攝影）

華盛頓首府歷經動蕩一天。國會大樓在1月6日當天被支持總統川普 的示威者強行進入，引起騷亂，更造成死傷。事件引起廣泛關注，在社交媒體上也引起罵聲一片。向來左傾的舊金山 民間也觸發反彈，官員齊聲斥責，民眾憤怒上街示威。

集會人士拿著「反對川普政變」的標語。（記者李晗 / 攝影）

下午時分在舊金山市政廳前，就有反對川普的民眾集會。他們高舉標語和高喊口號，要求川普認輸下台。因為疫情，這個遊行也安排了參與者分別坐在車裡開車示威，車身上寫滿了要求川普和副總統潘斯下台的口號。

集會大約有數十人參加，被眾多傳媒團團包圍。有年長者在致辭時也說，自己已經65歲，知道疫情的風險，但是今天發生的事情讓自己不得不站出來發聲表示反對。

市政廳門口的集會人士，拿著要求川普下台的橫幅。（記者李晗 / 攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）在社交媒體上發表聲明，認為在華盛頓首府發生的事情就是「企圖政變」（Attempted Coup），形容是美國 民主黑暗的一天。她指出騷亂的事件就是總統川普過去四年來的言行導致的結果，並說我們應該要做的更好。

多位州議會議員、舊金山市議員也都發表聲明，譴責華府發生的騷亂和暴力事件。州眾議員在社交媒體上表態，認為川普引發了當天在國會的騷亂，行為如同「叛國」（treasonous），以及損害美國民主。州參議員威善高（Scott Wiener）說，在國會發生的事情非常「可怕」，自己從未在這個國家見過這樣的事情。他嚴詞斥責川普以及「暴民」（mob）導致事件發生，要求追究責任。

舊金山市議員馬兆明直指事件有恐怖主義性質，認為那些武裝分子奪取國家的國會就是一種「本土恐怖主義」（domestic terrorism），都是過去川普煽動仇恨與分化的結果。

晚間時分，原定在性少數社區卡斯楚（Castro）也有集會示威，以「和平示威」的方式，抗議當天在華府的「政變」。但是後來主辦方改為線上集會。白蘭民主黨俱樂部也是參與方之一。