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加州檢察長空缺 多個團體再促紐森委任亞太裔

記者李晗／舊金山報導
亞太裔黨團與州長紐森（右六）合影。（本報檔案照片）
亞太裔黨團與州長紐森（右六）合影。（本報檔案照片）

加州警政、執法界的最高官員——總檢察長（Attorney General）的位置出現空缺，多個亞太裔團體紛紛致信州長紐森（Gavin Newsom），要求他委任一名亞太裔出任下一任的加州檢察長。

現任的檢察長貝西拉（Xavier Becerra）早前獲得候任總統拜登的任命，將出任白宮內閣衛生部長一職，因此紐森將可以委任一人接替貝西拉的位置。貝西拉在檢察長任內曾經起訴川普當局超過100次，聞名全國。

亞裔社區早有發聲，但是紐森遲遲未有動靜。因此亞太公共事務聯盟（APAPA）特別在新年後致信紐森，再度敦促他委任一名亞裔檢察長。

APAPA的董事黃錦斻（Joel Wong）表示，亞裔的代表性一直不足，而檢察長的位置非常重要。他舉例說，像是賀錦麗（Kamala Harris）就是曾經擔任州檢察長，後來成為聯邦參議員，也即將成為副總統。貝西拉也同樣在擔任總檢察長之後進入白宮擔任內閣部長。

APAPA也已經在聯合另外30多個亞太裔組織，像是亞美公義促進中心，美華協會等，希望共同發聲。黃錦斻表示，已經有不少組織陸續向紐森發出呼籲。

亞太裔社團表示，亞太裔是加州增長最快的少數族裔群體，但是歷史上卻屢屢遭到歧視，而且至今的美國社會仍然存在歧視問題。信中表示，會持續支持紐森創造更多元化的政府領導。

早前加州議會的亞太黨團（APILC）已經向紐森發出類似呼籲，並且建議了四名亞太裔的人選，包括華裔的舊金山選區州眾議員邱信福（David Chiu）、印度裔的南灣選區州眾議員卡拉（Ash Kalra）、菲律賓裔的東灣選區州眾議員邦塔（Rob Bonta），以及華裔的南加州聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）。

加州 眾議員 亞裔

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