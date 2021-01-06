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凱瑟醫院聖誕超級傳播 感染增至60人

編譯組／聖荷西5日電
聖荷西凱瑟醫院院感染人數增加為60人。（電視新聞截圖）
聖荷西凱瑟醫院院感染人數增加為60人。（電視新聞截圖）

疑似因為一名員工穿著充氣式聖誕服裝在急診室內走動，讓聖荷西凱瑟醫院（Kaiser Permanente San Jose Medical Center）爆發院內新冠疫情，感染人數5日已增加為60人。

凱瑟醫院5日下午發出聲明表示，院內感染人數已從最初的44人增加為60人，所有感染者都是醫院急診室員工，其中一名染疫的櫃台職員已經死亡。此外，醫師也聯絡了70名當天曾進出該院急診室的病人，提供他們病毒檢測服務。

凱瑟醫院感染事件除了受到國際矚目，也讓人感到困惑。因為該院不斷要求所有急診室員工必須佩戴口罩，部分醫護人員也已在爆出疫情五天前左右接種了第一劑新冠疫苗。然而，疫苗顯然還未發揮作用。專家表示，疫苗的效力要在接種十天後才會開始發揮，但效力也只有約50%。

一名護士表示，這名為了「散播歡樂」的員工聖誕節上午僅在急診室待了10到15分鐘。這名護士還質疑，如果是這名員工傳播病毒，那為何沒有和這名員工碰到面的下午班同事也染疫？

儘管許多疑問還未獲得解釋，衛生當局表示，這起事件提醒大家，新冠病毒非常容易經由空氣傳播，即使只有片刻的鬆懈也會帶來危險。

衛生當局指出，凱瑟醫院有責任遵守所有適用的公共衛生命令和工作安全法規，包括職業安全與衛生管理局（Cal/OSHA）的規定，例如及時通報病例和進行所有必要的後續行動。

為了確定疫情發生的原因，凱瑟醫院已著手調查。院方表示，鑑於新冠病毒在本地社區中普遍存在，因此很難確定特定的病毒源頭。

凱瑟醫院上周在聲明中提到，員工所穿的充氣式服裝可能是造成疫情的原因。不過院方也在聲明中說：「如果病毒真的是透過充氣式服裝傳播，也是一場意外，這名員工絕對是無辜的。因為她完全沒有感染症狀，她純粹只是想在這個緊繃的時刻提振大家的士氣。」

疫情 疫苗 檢測

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