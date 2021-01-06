唐加玲宣誓 就任舊金山高等法院法官

唐加玲（左二）宣誓就職。公辯律師長力儲文（左一）、唐加玲父母（右一、右二）出席。（唐加玲親友提供）

舊金山 高等法院迎來華裔 新成員。唐加玲（Michelle Tong）在本周正式完成宣誓，就任舊金山高等法院法官。

唐加玲身穿一襲紅裙，在親友的陪伴下宣誓就任。唐加玲的父輩是香港移民，自己生於加拿大，在沙加緬度長大。她畢業於聖他克魯茲加州大學 （UC Santa Cruz）以及太平洋大學法學院（University of the Pacific, McGeorge School of Law）。

根據加州律師公會的信息，唐加玲在2005年獲得律師牌照。在此之前她也曾經供職於亞美公義促進中心，專注移民和勞工方面的議題。在2020年參選法官之前，她供職於舊金山公辯律師辦公室超過十年，參與多個刑事訴訟案件的辯護。本周宣誓就職時，唐加玲的父母、舊金山公辯律師長力儲文（Manu Raju）、市議員盧凱莉（Hillary Ronen）等出席道賀。

去年3月，舊金山有三席法官席位進行公開競爭選舉，共有六名女性候選人，分別競逐三個席位，兩兩相爭。最終，三名獲得進步派力挺的候選人全數勝出。唐加玲所競選高等法院第18席法官的職位，競選的對手是華人，即租務法庭法官周柔安（Dorothy Chou Proudfoot）。最終唐加玲拿下57%的選票輕鬆勝出，周柔安的拿下43%的選票。

另外兩席的勝出者則是公辯律師伊瑪麗（Maria Elena Evangelista）以及租客權益律師金嘉莉（Carolyn Gold），她們二人也都在本周宣誓就職，成為金山高等法院法官。去年選舉中還有一位華裔候選人，即在華裔社區中積極競選的越南華裔的法庭委員李華平（Pang Ly）。李華平輸給了高票當選的伊瑪麗。

此外，去年9月，舊金山高等法院的法官也通過內部選舉，推舉華裔法官馮曙光（Samuel Feng）擔任首席法官（Presiding Judge），即舊金山司法系統內的最高職位。馮曙光將會在接下來兩年內擔任首席法官。