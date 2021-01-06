我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

唐加玲宣誓 就任舊金山高等法院法官

記者李晗／舊金山報導
唐加玲（左二）宣誓就職。公辯律師長力儲文（左一）、唐加玲父母（右一、右二）出席。（唐加玲親友提供）
唐加玲（左二）宣誓就職。公辯律師長力儲文（左一）、唐加玲父母（右一、右二）出席。（唐加玲親友提供）

舊金山高等法院迎來華裔新成員。唐加玲（Michelle Tong）在本周正式完成宣誓，就任舊金山高等法院法官。

唐加玲身穿一襲紅裙，在親友的陪伴下宣誓就任。唐加玲的父輩是香港移民，自己生於加拿大，在沙加緬度長大。她畢業於聖他克魯茲加州大學（UC Santa Cruz）以及太平洋大學法學院（University of the Pacific, McGeorge School of Law）。

根據加州律師公會的信息，唐加玲在2005年獲得律師牌照。在此之前她也曾經供職於亞美公義促進中心，專注移民和勞工方面的議題。在2020年參選法官之前，她供職於舊金山公辯律師辦公室超過十年，參與多個刑事訴訟案件的辯護。本周宣誓就職時，唐加玲的父母、舊金山公辯律師長力儲文（Manu Raju）、市議員盧凱莉（Hillary Ronen）等出席道賀。

去年3月，舊金山有三席法官席位進行公開競爭選舉，共有六名女性候選人，分別競逐三個席位，兩兩相爭。最終，三名獲得進步派力挺的候選人全數勝出。唐加玲所競選高等法院第18席法官的職位，競選的對手是華人，即租務法庭法官周柔安（Dorothy Chou Proudfoot）。最終唐加玲拿下57%的選票輕鬆勝出，周柔安的拿下43%的選票。

另外兩席的勝出者則是公辯律師伊瑪麗（Maria Elena Evangelista）以及租客權益律師金嘉莉（Carolyn Gold），她們二人也都在本周宣誓就職，成為金山高等法院法官。去年選舉中還有一位華裔候選人，即在華裔社區中積極競選的越南華裔的法庭委員李華平（Pang Ly）。李華平輸給了高票當選的伊瑪麗。

此外，去年9月，舊金山高等法院的法官也通過內部選舉，推舉華裔法官馮曙光（Samuel Feng）擔任首席法官（Presiding Judge），即舊金山司法系統內的最高職位。馮曙光將會在接下來兩年內擔任首席法官。

唐加玲完成宣誓。圖右為唐加玲的前同事、公辯律師長力儲文。（唐加玲親友提供）
唐加玲完成宣誓。圖右為唐加玲的前同事、公辯律師長力儲文。（唐加玲親友提供）

舊金山 華裔 加州大學

上一則

金山聖荷西凱瑟醫院聖誕超級傳播 確診增至60人

下一則

灣區確診新增4336例 添18死

延伸閱讀

林書豪獨家客製風味「JLIN Pizza」來舊金山吃得到！

林書豪獨家客製風味「JLIN Pizza」來舊金山吃得到！
叫車遭強暴 數十受害者告Lyft

叫車遭強暴 數十受害者告Lyft
酒駕撞死2女 假釋盜竊慣犯遭起訴過失殺人等罪

酒駕撞死2女 假釋盜竊慣犯遭起訴過失殺人等罪
去年1至11月 金山630人藥物過量致死創新高 超過新冠病亡3倍

去年1至11月 金山630人藥物過量致死創新高 超過新冠病亡3倍
叫車遭強暴、逼吞事後丸 數十受害者告Lyft

叫車遭強暴、逼吞事後丸 數十受害者告Lyft
舊金山加大、市府攜手社區福利計畫

舊金山加大、市府攜手社區福利計畫

熱門新聞

位於北加州宇洛縣(Yolo)的發達谷賭場度假村。(Getty Images)

賭場兩樣情…一家取消4000人聚餐 另一家辦6000人聚餐

2021-01-02 14:40
佛奇30日說，加州出現變種病毒首例，一點也不奇怪，他呼籲加州人保持冷靜，無須驚慌。(Getty Images)

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

2020-12-30 23:13
疫苗接種進度嚴重落後，專家建議改為注射一劑，以加快速度。(Getty Images)

加快疫苗接種進度 專家建議先只打一劑

2021-01-02 13:45
Tesla的股價2020年漲695%，讓人聯想到2000年矽谷的科技泡沫。(Getty Images)

少了這條導火線 矽谷科技股還會重演2000年崩盤?

2021-01-03 00:24
分析數據顯示，同樣的薪水 住在聖荷西最不划算。（Getty Images）

分析：同樣薪水 住聖荷西最不划算 舊金山第2

2020-12-29 02:16
華埠街頭許多店鋪大門深鎖。（記者李晗 / 攝影）

原訂1．4到期…舊金山宣布居家令無限期延長

2021-01-01 00:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說