唐加玲宣誓 就任舊金山高等法院法官

唐加玲(左二)宣誓就職。公辯律師長力儲文(左一)、唐加玲父母(右一、右二)出席。(唐加玲親友提供)

舊金山 高等法院迎來華裔 新成員。唐加玲(Michelle Tong)在本周正式完成宣誓,就任舊金山高等法院法官。

唐加玲身穿一襲紅裙,在親友的陪伴下宣誓就任。唐加玲的父輩是香港移民,自己生於加拿大,在沙加緬度長大。她畢業於聖他克魯茲加州大學 (UC Santa Cruz)以及太平洋大學法學院(University of the Pacific, McGeorge School of Law)。

根據加州律師公會的信息,唐加玲在2005年獲得律師牌照。在此之前她也曾經供職於亞美公義促進中心,專注移民和勞工方面的議題。在2020年參選法官之前,她供職於舊金山公辯律師辦公室超過十年,參與多個刑事訴訟案件的辯護。本周宣誓就職時,唐加玲的父母、舊金山公辯律師長力儲文(Manu Raju)、市議員盧凱莉(Hillary Ronen)等出席道賀。

去年3月,舊金山有三席法官席位進行公開競爭選舉,共有六名女性候選人,分別競逐三個席位,兩兩相爭。最終,三名獲得進步派力挺的候選人全數勝出。唐加玲所競選高等法院第18席法官的職位,競選的對手是華人,即租務法庭法官周柔安(Dorothy Chou Proudfoot)。最終唐加玲拿下57%的選票輕鬆勝出,周柔安的拿下43%的選票。

另外兩席的勝出者則是公辯律師伊瑪麗(Maria Elena Evangelista)以及租客權益律師金嘉莉(Carolyn Gold),她們二人也都在本周宣誓就職,成為金山高等法院法官。去年選舉中還有一位華裔候選人,即在華裔社區中積極競選的越南華裔的法庭委員李華平(Pang Ly)。李華平輸給了高票當選的伊瑪麗。

此外,去年9月,舊金山高等法院的法官也通過內部選舉,推舉華裔法官馮曙光(Samuel Feng)擔任首席法官(Presiding Judge),即舊金山司法系統內的最高職位。馮曙光將會在接下來兩年內擔任首席法官。