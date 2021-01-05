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加州宣布40億救經濟 15億補助電動車…挨批本末倒置

編譯組／灣區5日電
紐森5日宣布，動用40億元，幫助加州經濟復甦。(Getty Images)
紐森5日宣布，動用40億元，幫助加州經濟復甦。(Getty Images)

加州州長紐森5日宣布，將動用40億元，用來創造就業和幫助小商業；這項紓困計畫旨在振興經濟，幫助加州盡快從疫情衝擊中恢復過來。國會已於年底前通過一項9080億元的紓困計畫，拜登政府於1月20日上台後，可望通過新一輪的紓困計畫，紐森這項計畫是作為他提出的2021-22年度的預算案的一部分。

15億元 補助買電動車、建充電站

計畫中接近一半的15億元，用來援助加州人購買電動車，以及在加州各地設置電動車充電站。這項開支目的是推動紐森之前所宣布的一項計畫：加州將在2035年禁售汽油車，只准銷售電動車和油電混合汽車。

小商業東主 最多可拿2.5萬紓困金

為小商業紓困的款項達5億7500萬元，每名小商業東主最多可獲2萬5000元的紓困金，受到疫情打擊最嚴重的小商業可優先獲得紓困金。其中的2500萬元規定專門用來幫助小型博物館和藝術畫廊等。

紐森在他的臉書網頁公布了這項「恢復加州經濟」的計畫，州政府州長網頁也同時公布了計畫內容。

紐森在本周一(4日)已宣布，動用3億元，作為加快疫苗發送和接種的經費；他5日表示，平時每年的預算案撥款，要在7月1日以後才啟用，但今年的情況特殊，因為小商業和就業受疫情衝擊，因此將會要求州議會盡早通過，將救助小商業的款項提前發放。州參眾兩會的議長5日舉行聯合記者會，宣布與紐森合作，推動提早發放紓困金。

撥4.3億抵稅額 挽留出走大公司

紐森的計畫又提供4億3000萬元抵稅額(tax credits)，給那些打算離開加州的公司，目的是挽留這些公司；最近不少科技公司和公司創辦人從加州出走，搬到德州，包括矽谷軟體巨人甲骨文(Oracle)和老牌科技公司惠普(HP Enterprise)。

為了留住就業，紐森的計畫又為小商業雇主提出一項稅務優惠：小商業每重新雇用一名失業員工，就可得到1000元的減稅。

受到疫情嚴重衝擊的酒吧、餐廳、美容院和理髮店等，總共可獲7060萬元的繳費減免。

加州小商業協會主任卡巴狄克(John Kabateck)說，紐森的計畫有助經濟復甦，方向正確；但是他將大部分的款項用在電動車和充電站上，這是本末倒置，因為電動車不急，急的是被疫情衝擊的經濟、就業和小商業；「小商業大量倒閉和破產，零售商店、鞋店、餐廳等的店主，難以支撐下去，再等一個月、兩個月，就有更多商店不得不關門。

紓困金 加州 疫情

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