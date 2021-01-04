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加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後 低於美平均

編譯組／綜合4日電
加州疫苗接種率目前是美國人口最多的六大州中最低的一州。（Getty Images）
加州疫苗接種率目前是美國人口最多的六大州中最低的一州。（Getty Images）

加州州長紐森（Gavin Newsom）4日在例行記者會上證實，南加州發現更多來自英國的變種新冠病毒病例，意味變種病毒可能已經在全加州境內傳播。

紐森指出，繼上周在聖地牙哥縣發現加州首例變種病毒後，南加州陸續出現更多變種病毒病例，目前已增至六例，包括聖地牙哥縣4例和聖伯納汀諾縣2例，其中一例已經住院。紐森表示，隨著加州每周對5000到1萬個病毒樣本進行基因排序，他預料會有更多變種病毒病例出現。

截至目前為止，持續進行病毒基因排序檢測的舊金山加大陳‧查克柏格生物實驗室（Chan Zuckerberg Biohub）還未在灣區發現變種病毒。不過，紐森認為，灣區出現變種病毒應該是遲早的事。

加州 目前只打45.4萬劑

截至1月4日，加州已收到近130萬劑新冠疫苗，另外61萬1500劑也很快會運抵加州，但目前僅使用了45萬4000劑。根據彭博社（Bloomberg）的統計，加州接種率僅28.1%，低於全美平均33.1%，也是美國人口最多的六大州中唯一低於30%的州。

紐森表示，接種率的確偏低，他承諾會提供新的資金加快接種。紐森說，他本周將提交一份新預算案給州議會，其中編列了一項3億元的疫苗分發預算，將用來支付從疫苗運輸到公眾參與等各項工作的費用。

紐森說，雖然疫苗接種速度已逐漸加快，但到目前為止，這個過程對許多人來說還是太慢。

紐森在記者會上說：「我們正在積極加速疫苗的接種，希望將收到的疫苗百分之百用於民眾身上。這是個挑戰，也是整個國家的挑戰，我們不能逃避。」

疫苗正式上世後，相關單位需確保不浪費劑量。目前美國提供的疫苗有兩種，其中一種是輝瑞製藥公司（Pfizer）和德國醫藥公司BioNTech共用研製的疫苗，另一種則是莫德納製藥公司（Moderna）生產的疫苗，這些疫苗皆有保存期限。

目標 全加州人都接種

儘管加州目前優先提供疫苗給一線醫療工作者和療養院、長期護理機構居民施打，政府仍積極努力協調，以確保全民都能接種。

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）說，他們的最終目標是所有加州人都能接種，但要確保優先給身體較脆弱、最容易受感染者接種。

加州官員承諾，若有人試圖濫用權力、希望「插隊」施打疫苗者，會嚴加懲戒。紐森說，「我們正試圖找出情節重大者，像是那些明知不該卻還是插隊的人，以及那些給有錢有勢之人行方便的人。」

加州州長紐森承諾會加速疫苗接種。（電視新聞截圖）
加州州長紐森承諾會加速疫苗接種。（電視新聞截圖）

加州 疫苗 變種病毒

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