中谷車禍迎面相撞 慘! 9死者7人為兒童

加州公路巡警局隊長克雷斯表示，車禍九名死者中有七名是兒童。（美聯社）

加州中谷地區元旦發生嚴重致命車禍 ，造成九人死亡，其中七名死者是兒童。

佛萊斯諾縣（Fresno County）法醫辦公室與加州公路巡警局（CHP）表示，這起嚴重車禍發生於元旦晚上8時左右，地點在阿維諾（Avenal）和科靈加（Coalinga）之間的33號州際公路上。一輛福特F-150卡車和一輛道奇 Journey運動型休旅 車迎面相撞，起火燃燒。卡車上七名年齡介於6歲到15歲之間的兒童，以及兩車駕駛全數喪生。

巡警局表示，從現場的證據來研判，駕駛道奇休旅車的28歲駕駛，因不明原因在南向33號公路上偏離車道，開上路肩。他驚慌之下過度扭轉方向盤，撞上北上車道這輛由一名婦人駕駛的福特卡車。卡車立即起火燃燒。

巡警局隊長克雷斯（Kevin Clays）2日在記者會上說：「當大火被撲滅後，我們驚訝地發現，卡車上另外有七名乘客，全都是年幼的孩童。我們正在和佛萊斯諾縣法醫辦公室設法找出死者的身份。」

當局已確定道奇休旅車駕駛為阿維諾居民魯納（Daniel Luna），目前正在等待檢測結果，以確定他是否有酒駕或藥駕的嫌疑。調查工作還將鑑定車禍發生時兩車的車速，以及道路當時是否有其他狀況。

克雷斯說：「這段33號公路是一條筆直的馬路，過去發生的車禍並不多，路面狀況也十分良好。」