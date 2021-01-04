金山台北經文處一職員染疫 實施遠距辦公

舊金山經文處一名員工染疫，經文處持續關閉領務大廳，同時也加強消毒。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情 持續嚴峻。駐舊金山 台北經濟文化辦事處表示，經文處一名職員在去年12月31日確診感染「新冠病毒」。駐舊金山台北經濟文化辦事處為顧及公務需求、僑民與同仁健康，已經採取應變措施，包括持續關閉領務大廳、所有領務申請案均須郵寄申請等，並實施遠距及分組辦公，加強消毒。

經文處3日指出，該宗確診案件是駐舊金山台北經濟文化辦事處自新冠肺炎疫情以來，首宗的確診案件。經文處其他的同仁目前沒有狀況。

經文處在今年疫情開始之後，隨即關閉處本部（555 Montgomery Street, Suite 501 San Francisco, CA 94111）的領務大廳，領務申請案改為郵寄申請，僅接受網路預約申辦，恢復受理預約日期將另公告。原每周六分別於經文處及南灣僑教中心辦理之「行動領務」服務，也自去年3月21日起暫停舉辦。

駐舊金山台北經濟文化辦事處也強調，在同仁染疫後，經文處會將加強實施「遠距及分組」辦公，確保核心業務照常運作，並將立即進行全面消毒。

經文處提醒，新冠肺炎的疫情變化快速，希望僑民以及旅外國人都能注意自身安全，並且隨時查閱經文處的網站（https://www.taiwanembassy.org/ussfo/）以及經文處臉書（https://www.facebook.com/TECOinSF）的相關公告。

如果僑民有「重大傷病」等急難救助案件，可以撥打駐舊金山台北經濟文化辦事處的急難救助專線415-265-1351聯繫。但該電話不能處理一般領務申請案件，只提供緊急救難救助使用。

經文處呼籲，新冠肺炎疫情期間希望全體僑民嚴格遵守各級政府的相關防疫規定，經文處感謝大家的配合與體諒。