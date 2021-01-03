叫車遭強暴 數十受害者告Lyft

總部設在舊金山的叫車平台Lyft。(Getty Images)

總部設在舊金山 的叫車平台Lyft ，被數十名女性提出訴訟，指控該公司的司機強暴女乘客；其中一名女被告是15歲的少女，她說Lyft一名司機將她強暴，事後還強逼她服食避孕丸。

女乘客最初在去年8月提出訴訟，後來數十名女乘客加入為被告，總共提出了五項訴訟，這些訴訟上月21日向舊金山高等法院提出，訴訟已排期於2022年1月審訊。

訴訟書說，Lyft自2015年起已有司機強暴女乘客，Lyft的商業模式是找到愈多司機愈好，對於司機的品質沒有進行調查；Lyft知道司機有「性掠奪的危機」，但是卻一直沒有為女乘客建置安全措施。

Lyft對訴訟回應說，該公司設有乘客安全的政策，對於雇用司機也有規定；訴訟中所說的女乘客所受到的攻擊，沒有人能夠承受，每個乘客都必須受到保護，這是Lyft的政策。

法院將五起訴訟合併為一，並排期於2022年1月進行審訊；訴訟中的第10名原告(plaintiff 10)聲稱她只有15歲，2019年10月她在德州 達拉斯叫Lyft車回家，司機將車開到她家附近時，將她強暴，然後將她帶到一家藥房，買了避孕藥，要她服下，然後再將她載回家。該名司機是被告之一。