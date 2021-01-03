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屋崙男元旦遭槍殺 今年首宗謀殺案

記者黃少華／屋崙報導
本案案發地是一個住宅區。（圖片取自Google地圖）
本案案發地是一個住宅區。（圖片取自Google地圖）

根據東灣屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）警方的新聞發布，東屋崙一名34歲的男性居民於元旦凌晨12時59分在自己家中被槍殺。這成為屋崙2021年度發生的第一宗謀殺案。死者的姓名尚未公佈。

這起槍擊案的地點是Santa Rita Street 4100號街區的死者家中，處在當地一個住宅區內。

調查人員說，本案死者是在與另外一個人發生衝突後遭到槍殺的，而且是當場被宣佈死亡。嫌犯在警察到達案發現場之前就逃跑了。警方尚未公佈有關嫌犯的任何細節，也還沒有確定嫌犯的開槍殺人動機。

屋崙警方和「屋崙犯罪阻擊者」（Crime Stoppers of Oakland）提供了高達1萬元的懸賞獎金，以獲取有關逮捕這宗謀殺案嫌犯的資訊。任何知情者可撥打電話（510）238-3821或（510）238-7950報警，或撥打電話（510）777-8572聯繫「屋崙犯罪阻擊者」。

根據警方的統計紀錄，屋崙在剛剛過去的2020年出現了命案激增的情況。屋崙2020年首宗有記錄的命案發生於1月13日，全年命案高達109宗，其中102宗被警方列為謀殺案處理。這是屋崙自2012年以來命案和謀殺案數字最高的一年。

屋崙 警察 槍擊

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