舊金山男除夕酒駕 撞死亞裔女

本案死者之一的安倍花子年僅27歲。（取自受害人臉書）

2020年12月31日下午4時，舊金山 市中心南市場區（SOMA）發生兩名女性行人被撞身亡且司機肇事逃逸的案件。其中一名死者被確認為商業房地產經紀公司JLL的27歲亞裔員工安倍花子（Hanako Abe）。

安倍花子大學畢業後，於2018年搬到舊金山，在JLL工作至今。她的母親安倍裕子（Hiroko Abe）期望司法能為女兒伸張正義。安倍裕子在一則聲明中說：「整個家庭都有一顆被悲傷撕裂的心。你在全世界都找不到這樣一個心愛的女兒。她是我們的驕傲。」

案發時，涉嫌酒駕的45歲男性嫌犯麥卡利斯特（Troy McAlister）駕駛一輛偷來的汽車，從二街駛向米慎街。他衝過紅燈撞到另一輛車後失控，在二街和米慎街交叉路口打轉並撞飛兩名女性行人。

其中一人是安倍花子。另外一人是60歲的普拉特（Elizabeth Platt）。警方到場後立即向兩人提供援助並叫來急救人員。不過，其中一人當場死亡，另外一人被送到查克柏格舊金山總醫院後被宣告不治。警方相信兩名死者互相不認識。

撞倒兩名死者後，麥卡利斯特放棄自己所駕駛的車輛，徒步逃離現場。不久後，警方找到並逮捕麥卡利斯特，並在車內發現了甲基苯丙胺毒品 和一把手槍。

麥卡利斯特此前曾兩度被捕並且被控盜竊罪，案發時正處於假釋期間。他正面臨多項罪名的指控，包括兩項殺人罪、持有被盜車輛、服用酒精和毒品後駕駛、非法持有槍支、違反假釋條例等。

不過，麥卡利斯特最近兩次在舊金山因犯罪被捕之後，都按標準程序被交給加州 假釋官處理。加州假釋官都莫名其妙地判定麥卡利斯特不違反假釋條例而准予假釋，讓他回到街頭繼續下一次犯罪，因此釀成了此次悲劇。

舊金山地方檢察長辦公室在一份聲明中稱：「每一個參與此事的司法機構，包括我們的辦公室，都必須為防止類似悲劇的發生承擔責任。我們正在仔細審查所發生的情况，並省思在這種情況下是否本來可以採取不同的做法。」

代表南市場區的市議員楊馳馬（Matt Haney）表示，這次事故是「絕對可怕和悲慘的致命肇事逃逸」。

舊金山警察局長史考特（Bill Scott）在推特上讚揚現場警員的工作，對死者家屬表達慰問，認為「這場毫無意義的悲劇本不該發生」。