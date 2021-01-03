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德州取代加州? 矽谷仍是科技重鎮 奧斯丁只是殖民地

編譯組／矽谷2日電
德州的奧斯丁(Austin)被稱為矽山(Silicon Hills)的科技中心。(Getty Images)
德州的奧斯丁(Austin)被稱為矽山(Silicon Hills)的科技中心。(Getty Images)

2020年是大疫年，疫情讓矽谷舊金山的科技公司出現巨變，員工都被迫在家工作，連帶使一些科技公司出走，離開矽谷和舊金山，因此引起一個重大的關注：加州、矽谷和舊金山出現危險，科技公司和科技人都出走到德州，德州將取代加州、以及奧斯丁將取代矽谷的傳言四起。但實情究意如何？

其實，矽谷和舊金山仍是美國科技創新的中心，也是最能吸引創投資金的地方，雖然有些科技公司為了節省稅金(德州沒有所得稅)，以及為了尋找租金成本較低的環境而出走到德州，但究其實，奧斯丁和休士頓仍無法與矽谷和舊金山相比，奧斯丁最多只是矽谷的一個殖民地而已(a colony)。

去年底總部原來設在矽谷的甲骨文(Oracle)宣布將總部遷到奧斯丁，引起了巨大關注，因為這是全球第二大的軟體公司，1970年代創辦於矽谷，現在竟然要將13萬5000名員工移到奧斯丁，不能不是美國科技界的重大新聞。

接著，在矽谷甚為著名的老牌科技公司惠普(HP Enterprise)也宣布遷到德州；惠普創辦於二次大戰前，它是蘋果創辦人喬布斯小時最嚮往的科技公司，以能夠當惠普工程師為榮，他甚至以惠普當作建設蘋果的目標。

然後是矽谷當紅的馬斯克宣布，他已遷居德州，雖然他創辦的電動車公司Tesla總部和車廠仍然留在矽谷。

德州的奧斯丁長期以矽谷為發展目標，標榜是美國10大科技中心之一，它的科技中心模仿「矽谷」稱為「矽山」(Silicon Hills)。臉書、蘋果和谷歌等矽谷巨人，也在奧斯丁設立分部。

但是矽谷和舊金山仍是全美最大科技中心，一年的GDP達5350億元，在全球經濟體之中排第19名(加州2019年全球排第五名，最近跌至第七)。最重要的是，矽谷仍是全球科技最創新的中心；過去兩年，舊金山吸引的創投資金達818億元，奧斯丁只有36億元。

華爾街的分析師指出，矽谷的主要科技競爭，不來自美國國內，而來自國外，包括中國(北京和深圳)、印度和歐洲部分地區。

矽谷 德州 舊金山

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