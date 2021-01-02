沙加緬度新冠檢測 假期間需求增加

沙加緬度的檢測人數攀升。（電視新聞截圖）

聖誕新年假期，沙加緬度縣居民對新冠病毒（COVID-19）測試的需求量不斷增加。根據縣衛生部門公布的數字，聖誕節前一周接受檢測 的人數，比疫情 期間的任何其他一周的檢測人數都要多。

檢測人數的上升，部分原因也是檢測範圍擴大，能夠讓更多的人獲得檢測。在年末的最後一天，一群人圍著南土地公園（South Land Park）的沙加緬度緊急護理中心（Sacramento Urgent Care）的大樓，進行了新冠病毒測試。

醫護人員代表卡佩爾（Beverly Capel）表示，人們想去探望他們的家人，花時間與家人在一起，大家都討厭自己居家的日子。假期期間，診所的民眾檢測需求增加了三倍，上周一當天有130人排隊等待接受檢測。

卡佩爾說，由於大量的檢測民眾湧入，她不得不召集更多的工作人員，診所也不得不提早中止民眾的隊伍。她認為，許多人希望在參加新年聚會之前接受測試。另一位醫護代表格斯（Nathan Guess）說，這部分人正在尋找一張可以證明自己呈陰性、未感染的證明，這樣子就能夠讓他們再次過上類似原本以前一樣的正常生活。

加州 衛生與公共服務廳長加利（Mark Ghaly）博士和其他衛生官員已敦促加州人在新的一年裡，以線上方式與家庭成員一起敲響鈴聲，慶祝新年。目前加州嚴陣以待，因為估計在12月的慶祝之後，州內將迎來新一輪的新冠疫情數字飆升。

也有醫學專家建議，對於接受測試的人來說，時間點至關重要。他們建議人們在懷疑接觸病毒之後，等待四到五天檢測。格斯說，如果測試得太早，感染結果將不會出現在測試中。

醫生說，測試的類型也很重要。 Urgent Care Now的醫學總監兼急救醫師奧史塔（Rusty Oshita）博士說，他們提供三種測試類型：快速測試，PCR測試和血液測試，每種測試都有不同的用途。奧史塔說人們在考慮應該尋求那種測試時，要諮詢醫生的建議，更好的針對性治療。

隨著沙加緬度縣的檢測量上升，公共衛生官員卡瑟耶（Olivia Kasirye）博士說，新的一年最重要的是保持警惕。她表示，人們對測試感興趣是一件好事，但同樣重要的是要意識到，這只是當時狀態的縮影，陰性證明並不是一張可以去參加聚會的免費通行證。