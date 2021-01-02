我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

沙加緬度新冠檢測 假期間需求增加

特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
沙加緬度的檢測人數攀升。（電視新聞截圖）
沙加緬度的檢測人數攀升。（電視新聞截圖）

聖誕新年假期，沙加緬度縣居民對新冠病毒（COVID-19）測試的需求量不斷增加。根據縣衛生部門公布的數字，聖誕節前一周接受檢測的人數，比疫情期間的任何其他一周的檢測人數都要多。

檢測人數的上升，部分原因也是檢測範圍擴大，能夠讓更多的人獲得檢測。在年末的最後一天，一群人圍著南土地公園（South Land Park）的沙加緬度緊急護理中心（Sacramento Urgent Care）的大樓，進行了新冠病毒測試。

醫護人員代表卡佩爾（Beverly Capel）表示，人們想去探望他們的家人，花時間與家人在一起，大家都討厭自己居家的日子。假期期間，診所的民眾檢測需求增加了三倍，上周一當天有130人排隊等待接受檢測。

卡佩爾說，由於大量的檢測民眾湧入，她不得不召集更多的工作人員，診所也不得不提早中止民眾的隊伍。她認為，許多人希望在參加新年聚會之前接受測試。另一位醫護代表格斯（Nathan Guess）說，這部分人正在尋找一張可以證明自己呈陰性、未感染的證明，這樣子就能夠讓他們再次過上類似原本以前一樣的正常生活。

加州衛生與公共服務廳長加利（Mark Ghaly）博士和其他衛生官員已敦促加州人在新的一年裡，以線上方式與家庭成員一起敲響鈴聲，慶祝新年。目前加州嚴陣以待，因為估計在12月的慶祝之後，州內將迎來新一輪的新冠疫情數字飆升。

也有醫學專家建議，對於接受測試的人來說，時間點至關重要。他們建議人們在懷疑接觸病毒之後，等待四到五天檢測。格斯說，如果測試得太早，感染結果將不會出現在測試中。

醫生說，測試的類型也很重要。 Urgent Care Now的醫學總監兼急救醫師奧史塔（Rusty Oshita）博士說，他們提供三種測試類型：快速測試，PCR測試和血液測試，每種測試都有不同的用途。奧史塔說人們在考慮應該尋求那種測試時，要諮詢醫生的建議，更好的針對性治療。

隨著沙加緬度縣的檢測量上升，公共衛生官員卡瑟耶（Olivia Kasirye）博士說，新的一年最重要的是保持警惕。她表示，人們對測試感興趣是一件好事，但同樣重要的是要意識到，這只是當時狀態的縮影，陰性證明並不是一張可以去參加聚會的免費通行證。

檢測 加州 疫情

上一則

賭場兩樣情…一家取消4000人聚餐 另一家辦6000人聚餐

下一則

屋崙警局：必要時 可發短訊到911報警

延伸閱讀

1張圖看疫情：全美確診破2000萬例 加州逼近230萬例

1張圖看疫情：全美確診破2000萬例 加州逼近230萬例
確診逾百萬 12月的加州很慘 專家：聖誕新年後恐現新激增浪潮

確診逾百萬 12月的加州很慘 專家：聖誕新年後恐現新激增浪潮

加州放寬醫病比例 基層護士反彈

加州放寬醫病比例 基層護士反彈
中華樂團年終慶 聖誕派對雲端玩遊戲

中華樂團年終慶 聖誕派對雲端玩遊戲
沙加緬度部分店家 拒執行居家令

沙加緬度部分店家 拒執行居家令
租客搬離灣區 大部分去沙加緬度、士德頓、莫德斯度

租客搬離灣區 大部分去沙加緬度、士德頓、莫德斯度

熱門新聞

圖為中半島密爾布瑞市的In-N-Out。(取自推特)

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

2020-12-26 13:10
美國疫情爆發，有的地方檢測需要排隊。（檔案圖）

核酸證明變嚴 2人機票貴達1.5萬 一華人父母滯美13個月

2020-12-28 09:48
佛奇30日說，加州出現變種病毒首例，一點也不奇怪，他呼籲加州人保持冷靜，無須驚慌。(Getty Images)

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

2020-12-30 23:13
視訊會議公司Zoom，2019年4月18日在那斯達克上市，底價36元；24日平安夜Zoom股價375元，持有公司股票22%的創辦人袁征(Eric Yuan)，身家增至170億元。(Getty Images)

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

2020-12-27 01:14
分析數據顯示，同樣的薪水 住在聖荷西最不划算。（Getty Images）

分析：同樣薪水 住聖荷西最不划算 舊金山第2

2020-12-29 02:16
華埠街頭許多店鋪大門深鎖。（記者李晗 / 攝影）

原訂1．4到期…舊金山宣布居家令無限期延長

2021-01-01 00:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」
克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種