加快疫苗接種進度 專家建議先只打一劑

疫苗接種進度嚴重落後，專家建議改為注射一劑，以加快速度。(Getty Images)

輝瑞和莫德納疫苗 已發放三周。川普政府原來說，2020年12月結束前可讓2000萬人接種疫苗。但是截至12月31日，全美只有280萬人注射了疫苗，離開原來的目標甚遠。灣區和加州 獲得的疫苗和發放速度也十分緩慢，反映全美的情況。舊金山 加大醫學院的專家因此建議，將原來須注射兩劑的計畫改為先只注射一劑，以便在短時間內讓更多人獲得接種。

愈多人和愈早接種，將有助減少感染人數。接種時間等得愈久，則會有更多久感染，以及更多人死亡。截至去年12月31日，全美已有33.6萬人死亡。加州則有2.54萬人死亡，灣區則有2500人死亡。如果以目前的緩慢發放速度，全美3.3億的大多數人要等到明年中以後才能得到疫苗。

截至12月31日，全加州只有33萬人接種了疫苗。但輝瑞和莫德納已經將120萬劑疫苗運送到加州。1月第一周將再有52萬9000劑運到加州。

為什麼疫苗的發放會如此緩慢？美國「防疫隊長」佛奇31日說，原來的年底2000萬人的目標沒有實現，希望進入1月後的數周，可以加快發放速度。

有線電視新聞網CNN除夕說，川普政府的發放疫苗工作管理不善。但川普說，他的政府只負責發放，接種的工作要由州和地方政府負責。但是州和地方政府欠缺資源，不能加速接種。

專家指出，研發疫苗和疫苗接種是兩個不同階段的工作。現在必須加速接種的速度，不能每天只接種15萬人，必須增加至每天為200萬人接種。

舊金山加大醫學院教授華治特(Dr. Bob Wachter)說，他兩周前也支持每人注射兩劑。但由於疫苗發放速度太慢，他12月31日發推文說，各地醫院應該改變策略，讓醫護人員先注射一劑。再過數月等到疫苗供應足夠，才注射第二劑。現在大家先注射一劑，可讓更多人獲得接種。

北加州的凱瑟醫院系統，截至31日已有3.3萬醫護接種了第一針。舊金山加大醫學院也有6500名醫護接種了第一劑；史丹福大學醫學院也有1.1萬人接種。醫護接種了疫苗，都感到比前減少了感染擔心，提高了醫護士氣，但是疫苗發放比原先估計緩慢，則令人醫護人員大失所望。