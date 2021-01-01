元旦起 灣區電費瓦斯費調漲

灣區電費瓦斯費1月起調漲。(圖取自網路)

太平洋瓦電公司（PG&E）客戶將自1月起調漲每月電費瓦斯費帳單 ，部分漲價將用於協助升級PG&E電力系統。一般用戶每月平均電費瓦斯費漲幅為5.15元，調漲將於1月1日生效。

根據PG&E估計，一般用戶每月電費帳單漲價6.13元、瓦斯帳單每月平均略降98美分。這些調整代表著每月PG&E電費與瓦斯費平均帳單總額為186.67元，稍漲於10月份的平均帳單金額181.52元。自1月份開始，PG&E電費帳單平均金額將為133.84元、高於10月份127.71元。瓦斯費則為每月52.83元，比10月份53.81元略低。

電費瓦斯費調漲將不用於PG&E申請破產 等相關財務資金。PG&E發言人波洛（Lynsey Paulo）表示，電力收入將用於過去、現在與未來的安全工作，包括減緩野火發生、加強電力系統，公司嘗試減少災難性野火發生。瓦斯費帳單收入將用於維護及營運公司瓦斯基礎建設，包括天然氣儲存設施與管線。收入將用於強制性計畫，包括低收入 客戶折扣與能源有效計畫。

此外，PG&E還希望透過將總部搬遷至屋崙市中心，降低總體成本預估至2025年，每年平均可節省10億元營運成本。PG&E強調，每月帳單調整改變將特別專注在電力與瓦斯系統改進，不會被轉移到協助公司支付與破產相關費用。電費瓦斯費調漲收入將用於安全投資，而非破產相關所需資金。