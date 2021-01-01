金山居家令無限期延長 灣區7縣暫不跟進

舊金山實施新居家令，平時熙來攘往的金融區，中午時街頭空蕩蕩，在一線陽光之下，只見一人在斑馬線上獨行。(美聯社)

全加州30日累計確診逼近230萬全美之最，30日加州單日死亡439人，也是自疫情 爆發以來的新紀錄。舊金山 累計確診2萬3074人，死亡186人。作為對疫情的回應，舊金山31日宣布，新居家令將無限期延長，而且還要延長外來者必須進行為期10天的隔離，目的是要壓平疫情曲線，避免疫情在新年之後再次飆升。舊金山宣布無限期延長居家令之後，灣區 其他各縣會否跟進、會否因此影響到更多灣區居民？

ABC電視向灣區其他八縣進行了查詢，其中人口最多的聖他克拉拉縣沒有回應。其餘七縣(阿拉米達、康曲柯士達、聖馬刁、蘇諾瑪、蘇拉諾、馬連和納巴)都說暫時沒有跟進計畫，各縣仍會按照州政府的時間表行事。

按照州政府的時間表，灣區各縣最快可能於1月8日取消實施居家令。但前提是，必須縣內的加護病床空位在15%以上。據州政府公布的灣區加護病床31日最新數字是跌至7.5%，因此很可能在1月8日前無法回升至15%以上。

舊金山正因為預計新年之後疫情仍會飆升，所以不跟州政府的時間表，自行宣布無限期延長居家令，直至疫情受控為止。

其實，在灣區人口最多 的五個縣之中(聖他克拉拉、阿拉米達、康曲柯士達、舊金山和聖馬刁)，舊金山的確診和死亡人數是五縣中最少的。截至30日其他四縣的累計確診數和死亡人數都超過舊金山。

但流行病學家目前最擔心的是，新年的聚會增加，將會造成新一輪的疫情飆升。專家認為，聖誕節聚會造成確診大增。而在聖誕節感染的人，不少人預計仍沒有出現症狀，因此正是傳播病毒的最可能之人。

除此之外，專家還認為，從加州和全美大半年的疫情看，每一輪疫情飆升之後，下一輪的飆升一定比前一輪更嚴重。如暑假的一浪比4月的一浪大，而12月的一浪又比暑假的一浪大，其中的主要理由是，前一浪的感染人數增加了，使下一浪潮傳播病毒的人增加，因此傳播範圍也必定比前一浪擴大。因此專家都認為，新年之後的1月上半個月最危險，情況將是「在激增之上再激增」。

灣區五個縣在12初實施新居家令時，五個縣一起行動，舊金山現在宣布無限期延長。而聖他克拉拉縣31日沒有表態是否跟進，因此很可能會是一個在1月8日前宣布延長居家令的縣。