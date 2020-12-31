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金山學區重啟擱置 市長布里德推「監察式檢測」

記者李晗 / 舊金山報導
金山市府與學區達成合作。圖為市長布里德(左)與學監馬菲斯(右)。（本報檔案照片）
金山市府與學區達成合作。圖為市長布里德(左)與學監馬菲斯(右)。（本報檔案照片）

一直在重啟課堂上高調發聲的市長布里德（London Breed）宣布，市府將於學區達成合作，市府一方將伸出援手，出資為聯合學區的教職員提供常規的「監察式檢測」（Surveillance testing）。所謂的「監察式檢測」，就是無論職員們有否症狀，都要常規定期接受新冠檢查。大範圍的常規檢測，將有助於加速重啟課堂。

布里德表示，能夠讓學童返回校園是舊金山現在的當務之急，強調雖然現在疫情數字飆升，但是學校重啟的工作依然要進行，並且提供正確的病毒檢測項目。

學區教委早前在各方壓力之下，定出了1月25日讓學童們回歸面授課堂的時間點。但是近期因為疫情惡化，且讓教職工、學童回校之後的防疫安排、檢測計畫等都未有具體落實，所以工會與學區官方談判破裂，也就是說1月25日的重啟安排，被無限期推後。

目前舊金山學區仍沒有具體的重啟時間表，也就是1月開學之後仍然還是線上教學。加上疫情持續惡化，也讓舊金山的學童能夠在2021年初就回到課堂上課的可能性持續降低。

學區學監馬菲斯（Vincent Matthews）認為，「監察式檢測」的推行，是重啟實體課堂的重要一環。他感謝市府的幫助，這對於學區能夠在疫情期間正常運作有極大幫助。

「監察式檢測」的安排預計會在1月初時落實，最早會在聯合學區的總部辦公室（555 Franklin）開始推行，隨著更多的學區職員在全市不同地方回到辦公室上班之後，檢測範圍也會擴大。

學區 檢測 疫情

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