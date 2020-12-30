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加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

編譯組／灣區30日電
佛奇30日說，加州出現變種病毒首例，一點也不奇怪，他呼籲加州人保持冷靜，無須驚慌。(Getty Images)
佛奇30日說，加州出現變種病毒首例，一點也不奇怪，他呼籲加州人保持冷靜，無須驚慌。(Getty Images)

加州州長紐森30日說，加州已經出現第一起英國變種病毒的病例；國家傳染病研究所所長兼白宮疫情顧問佛奇則表示，加州出現變種病毒病例一點也不奇怪，他呼籲加州人保持鎮定，無須驚慌。

紐森和佛奇30日下午透過臉書視訊會議進行對談，紐森在談話中透露加州發現第一起變種病毒病例。被醫界稱為「B.1.1.7」的新冠變種病毒，首先在英國出現。研究發現，這種病毒比美國現在流行的新冠病毒傳染速度快70%，英國因為新病毒的出現，確診人數大增，逼使英國不少地區全面封城，數十個國家已經對英國旅遊進行限制入境。

本土病例 聖地牙哥50歲居民

南加州聖地牙哥縣衛生當局在紐森透露病例後證實，首起病例在該縣發現，感染者是一名50歲的居民，他27日確診；由於他沒有外遊紀錄，所以當地衛生官員說，變種病毒可能已在縣內傳播。

佛奇對紐森說，變種病毒在加州出現一點也不奇怪，因為專家早有此預期；他又說，預計其他州也很快就會出現新病毒的病例。科羅拉多州29日首先發現新病毒的全美第一例；科州州長波利斯(Jared Polis)30日說，科州可能已出現第二起變種病毒的「懷疑病例」，但仍有待證實。

變種病毒 發病力沒增強

佛奇對紐森說，變種病毒雖然傳染力比現有病毒更容易和更快速，但有好消息是，變種病毒並不會使感染者的病情比現有病毒更嚴重，亦即變種病毒的「發病力」並沒有增強。

佛奇又對紐森說，人們一旦感染到變種病毒，也不會比現有病毒更難檢測出來，只用現有的檢測，就可以檢測出來。

現有疫苗 對變種也有效

佛奇還說，專家已判定，現在已有的疫苗，包括輝瑞和莫德納，對變種病毒仍然有效，因此無須「修改」疫苗。

佛奇說，專家現在還不清楚，變種病毒是否會使現有的抗體治療法(單克隆抗體Monoclonal antibodies)失效。疫苗的治療途徑是，使人體內的免疫系統對病毒產生抵抗作用，而單克隆抗體則攻擊病毒另外的元素，與疫苗的作用不同。川普總統今年10月確診後曾使用Regeneron藥廠的抗體藥，當時川普曾說，用藥後感覺好了很多。

佛奇說，國家傳染病研究所和其他全國多個實驗室都在密切注意和研究變種病毒的情況。聯邦疾控中心(CDC)30日表示，擔心變種病毒使美國疫加快傳染，對已經吃緊的醫院造成更大壓力。

紐森30日說，加州已經出現英國變種新冠病毒的第1例。(Getty Images)
紐森30日說，加州已經出現英國變種新冠病毒的第1例。(Getty Images)

變種病毒 佛奇 加州

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