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加州財務長馬世雲 前往東華醫院接種新冠疫苗

記者黃少華／舊金山報導
東華醫院的護士為馬世雲注射新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）
東華醫院的護士為馬世雲注射新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）12月29日下午前往東華醫院接種輝瑞（Pfizer）藥廠的新冠疫苗。21天後她將按規定接種第二劑。馬世雲本身也是東華醫院的病人，因此選擇前往東華打疫苗。

馬世雲患有遺傳性乙型（B型）肝炎。每12名亞裔居民就有1人患有乙型肝炎。從2007年起，她作為舊金山乙型肝炎基金的合作創始人和發言人，不停地在前線鼓勵亞裔接受檢查和接種B肝疫苗。如今，她也鼓勵亞裔民眾配合安排來接種新冠疫苗。她表示，東華醫院可提供華人中文信息，疾控中心（CDC）也有新冠疫情和疫苗的詳細中文資料。

她說：「疫苗安全有效，還可以避免被新型冠狀病毒（COVID-19）感染。在前期，所有前線醫護有機會接種新冠疫苗。可以大規模接種後，大眾也有機會接種。經過政府或私人保險計畫，疫苗將免費提供給美國人民。只要人們能獲得提供疫苗，就應該接種。不僅保護自己，還能保護至愛。讓大家盡快回到正常生活。」

馬世雲的丈夫霍奇（Jason Hodge）是南加州范杜拉縣（Ventura）消防員。作為前線急救人員，霍奇將於2021年1月4日接種新冠疫苗。

馬世雲肯定州長紐森（Gavin Newsom）領導加州抗疫情。她說，紐森知道疫情的嚴重性，要求公眾遵守「居家避疫令」，尤其在節假日，包括即將到來的農曆新年。州府要求公眾做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施，配合疫苗接種計畫來爭取在2022年甚至是2021年夏天回到正常生活。

東華醫院營運總監任高子娜表示，東華醫院已經為近500名前線和診所醫護人員接種新冠疫苗。大部分人沒有太大副作用。一些人接種後會有輕微的頭痛或頭暈，但過一兩天就恢復正常。因此公眾無需太擔心副作用。

任高子娜說，東華醫院將進一步擴展新冠疫苗接種計畫，惠及其他的社會必要行業工作者。東華醫院與舊金山公共衛生局溝通，爭取給安老自助處、安樂居等長者服務機構的員工接種新冠疫苗，往後還將爭取給散房家庭和長者護理機構的居民接種。

任高子娜（右）向馬世雲（左）說明接種新冠疫苗的具體事項。（記者黃少華／攝影）
任高子娜（右）向馬世雲（左）說明接種新冠疫苗的具體事項。（記者黃少華／攝影）

疫苗 加州 亞裔

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