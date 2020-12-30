傳染率放緩… 金山官員呼籲：民眾續抗病毒 最好在家跨年

舊金山公共衛生局局長考法克斯呼籲民眾留在家中跨年，以降低病毒傳染率。（電視新聞截圖）

由於出現病例激增放緩的早期跡象，舊金山 官員呼籲居民繼續努力對抗病毒，除夕夜最好留在家中跨年。

舊金山公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）29日在視訊記者會表示，舊金山目前的傳染率比12月第一周下跌近25%。聖荷西信使報（Mercury News）的統計數字也顯示，舊金山單日平均確診病例數過去一周同樣減少約25%，人均病例數在灣區九縣中只比一縣高。

考法克斯讚舊金山居民防疫有成，但仍呼籲民眾繼續保持警惕。他說：「如果我們本周做出正確選擇，舊金山居民明年除夕就有機會健康地與家人相聚跨年。除夕即將到來，我們要記住，改變病例激增的力量掌握在我們手中。」

考法克斯表示，提早行動產生了影響。12月5日，舊金山自願實施新居家令的前一天，當日傳染率是每一個確診者可以傳播病毒給1.45人，到了12月26日，傳染率下降為1.13人。遏止病毒傳播，考法克斯希望元旦的傳染率能降到1以下。

如果舊金山傳染率仍維持1.45，疫情 模型最壞情況顯示，舊金山到2月會出現疫情高峰，住院人數將直逼1500人，從現在到3月初還會再有500人以上死亡。以現在的傳染率來算，舊金山住院人數高峰還是會在2月中旬出現，但人數只會接近300人。如果傳染率能在元旦控制到1以下，高峰很快就會出現，就能挽救數百條生命。

不過，考法克斯也指出，舊金山仍走在鋼索上，他擔心新年慶祝將造成另一波「災難性」傳染潮。他表示，聖誕節 造成的疫情影響將從1月2日開始在數據中顯現，跨年造成的影響將從1月8日後開始顯現。