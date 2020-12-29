加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

州長紐森宣布，南加州和聖荷昆谷因ICU床位空置率為0%，將延長實施「區域性居家令」。（州長辦公室視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）於28日午間的疫情簡報會上宣布，加州 已決定加入「聯邦COVID-19藥房合作夥伴關係」。CVS和Walgreens兩家藥房將獲聯邦資助，不需州或地方政府支付費用，為長者護理機構居民和員工免費接種輝瑞（Pfizer）藥廠生產的新冠疫苗 。

從28（昨）日開始，CVS和Walgreens開始提供療養院 （nursing homes）疫苗接種，將持續3至4周的時間。然後為安養院（assisted living）、居家護理機構（residential care）和其他長期護理機構（long-term care facilities）的居民和員工接種。

藥房工作人員將直接前往長者護理機構，上門為居民和員工服務。未來一個月內，CVS計畫向499家療養院提供疫苗接種，Walgreens則服務357家療養院。

疫苗由藥劑師、藥房技術員和護士管理。藥房技術員獲藥房委員會（Board of Pharmacy）豁免，可根據加州法律和專業培訓適當參與新冠疫苗接種。

具體而言，「聯邦COVID-19藥房合作夥伴關係」有以下四大要點：

•直接與長者護理機構安排和協調現場新冠疫苗接種日期。藥房工作人員將到訪每個機構數次，以確保所有希望接種疫苗的居民和員工都能接種疫苗。

•訂購新冠疫苗和相關用品（如注射器、針頭、個人防護裝備）。

•確保疫苗冷藏。

•為長者護理機構的所有居民和員工提供現場接種新冠疫苗。

紐森表示，目前已有85萬8000劑輝瑞疫苗運抵加州。到本周末，這一數字將翻倍達到176萬劑。

供應加州的莫多納（Moderna）疫苗，截至本周共有90萬4900劑。

南加州、聖荷昆谷居家令延長 灣區也危險

紐森還提到，在COVID-19病例激增情况下，他將延長南加州和聖荷昆谷這兩大區的「區域性居家令」（regional stay-at-home orders）實施時間。這兩個區的加護病房（ICU）床位空置率仍為0%。州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）可能會在29日宣布這一延長的消息。

大沙加緬度地區的ICU床位空置率已經回升至16.6%，高於15%的紅線，有望於2021年元旦解除「區域性居家令」。舊金山灣區11個縣為9.5%，如果數據不能在下周回升至15%以上，也將延長「區域性居家令」的實施時間。

北加州ICU床位空置率為29.3%，是加州唯一一個沒有實施「區域性居家令」的大區。

紐森指出，加州65%住進ICU病房的患者和80%患COVID-19而死亡的居民年齡在61歲以上。

紐森表示，在加州大多數的縣，住院人數的增長曲線開始趨於平穩。然而，他擔心由於公眾在聖誕和元旦假期的聚會及外出旅行，未來幾周內恐將出現另一波疫情高峰。