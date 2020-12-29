我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

全美6州住院人數破紀錄 假期後…恐迎史上最慘1月

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

記者黃少華／沙加緬度報導
州長紐森宣布，南加州和聖荷昆谷因ICU床位空置率為0%，將延長實施「區域性居家令」。（州長辦公室視頻截圖）
州長紐森宣布，南加州和聖荷昆谷因ICU床位空置率為0%，將延長實施「區域性居家令」。（州長辦公室視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）於28日午間的疫情簡報會上宣布，加州已決定加入「聯邦COVID-19藥房合作夥伴關係」。CVS和Walgreens兩家藥房將獲聯邦資助，不需州或地方政府支付費用，為長者護理機構居民和員工免費接種輝瑞（Pfizer）藥廠生產的新冠疫苗

從28（昨）日開始，CVS和Walgreens開始提供療養院（nursing homes）疫苗接種，將持續3至4周的時間。然後為安養院（assisted living）、居家護理機構（residential care）和其他長期護理機構（long-term care facilities）的居民和員工接種。

藥房工作人員將直接前往長者護理機構，上門為居民和員工服務。未來一個月內，CVS計畫向499家療養院提供疫苗接種，Walgreens則服務357家療養院。

疫苗由藥劑師、藥房技術員和護士管理。藥房技術員獲藥房委員會（Board of Pharmacy）豁免，可根據加州法律和專業培訓適當參與新冠疫苗接種。

具體而言，「聯邦COVID-19藥房合作夥伴關係」有以下四大要點：

•直接與長者護理機構安排和協調現場新冠疫苗接種日期。藥房工作人員將到訪每個機構數次，以確保所有希望接種疫苗的居民和員工都能接種疫苗。

•訂購新冠疫苗和相關用品（如注射器、針頭、個人防護裝備）。

•確保疫苗冷藏。

•為長者護理機構的所有居民和員工提供現場接種新冠疫苗。

紐森表示，目前已有85萬8000劑輝瑞疫苗運抵加州。到本周末，這一數字將翻倍達到176萬劑。

供應加州的莫多納（Moderna）疫苗，截至本周共有90萬4900劑。

南加州、聖荷昆谷居家令延長 灣區也危險

紐森還提到，在COVID-19病例激增情况下，他將延長南加州和聖荷昆谷這兩大區的「區域性居家令」（regional stay-at-home orders）實施時間。這兩個區的加護病房（ICU）床位空置率仍為0%。州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）可能會在29日宣布這一延長的消息。

大沙加緬度地區的ICU床位空置率已經回升至16.6%，高於15%的紅線，有望於2021年元旦解除「區域性居家令」。舊金山灣區11個縣為9.5%，如果數據不能在下周回升至15%以上，也將延長「區域性居家令」的實施時間。

北加州ICU床位空置率為29.3%，是加州唯一一個沒有實施「區域性居家令」的大區。

紐森指出，加州65%住進ICU病房的患者和80%患COVID-19而死亡的居民年齡在61歲以上。

紐森表示，在加州大多數的縣，住院人數的增長曲線開始趨於平穩。然而，他擔心由於公眾在聖誕和元旦假期的聚會及外出旅行，未來幾周內恐將出現另一波疫情高峰。

疫苗 加州 療養院

上一則

核酸證明變嚴 2人機票貴達1.5萬 一華人父母滯美13個月

延伸閱讀

南加重症患者增加 居家避疫令延長 最快1月「底」解禁

南加重症患者增加 居家避疫令延長 最快1月「底」解禁
民主黨應揚棄族裔政治分贓

民主黨應揚棄族裔政治分贓
紐森幕僚長歐萊莉請辭 德布接手部分工作

紐森幕僚長歐萊莉請辭 德布接手部分工作

「酬庸支持者」勃朗重批紐森 恐影響連任路

「酬庸支持者」勃朗重批紐森 恐影響連任路
西裔帕迪拉接賀錦麗 非裔舊金山市長不爽

西裔帕迪拉接賀錦麗 非裔舊金山市長不爽
抗議居家令 民眾不戴口罩唱聖誕歌

抗議居家令 民眾不戴口罩唱聖誕歌

熱門新聞

圖為中半島密爾布瑞市的In-N-Out。(取自推特)

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

2020-12-26 13:10
加州各地醫院醫護人員不足，正積極向外地借調人手。（美聯社）

急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

2020-12-22 23:14
華人房東George Wu說，一西裔女租客一家入住他位於聖利安住的房子。從2月至今，有11個月沒交房租，總計3萬5000元。租客律師提議免除房租，還索要1萬2000元的搬遷費。（記者劉先進／攝影）

女租霸欠租3.5萬、反索1.2萬搬家費…華人房東：法院討公道

2020-12-22 02:00
今年聖誕，舊金山機場的旅客明顯比去年少，但仍有不少人出遊，15日至21日的一周就有10萬9283人。(電視新聞截圖)

不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

2020-12-23 23:17
聖誕和新年準備參加聚會?研究發現，在戶內聚會，特別是不通風的地方，病毒傳播可以十分快速。(Getty Images)

居家避疫！ 研究：病毒擴散20呎只要5分鐘

2020-12-22 09:22
華人Anna 去太浩湖地區的滑雪場旅遊。在附近小鎮發現有少數人不戴口罩，覺得有風險，提前結束行程回家。（華人Anna供圖）

部分人不戴口罩 華人遊太浩湖 敗興提前返家

2020-12-21 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

女童哭鬧！送醫檢查身體驚見「一隻豬」 醫師也傻眼

女童哭鬧！送醫檢查身體驚見「一隻豬」 醫師也傻眼
馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變
1張圖看疫情：美確診破1913萬例 德州逼近170萬

1張圖看疫情：美確診破1913萬例 德州逼近170萬
葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照