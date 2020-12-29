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分析：同樣薪水 住聖荷西最不划算 舊金山第2

編譯組／灣區28日電
分析數據顯示，同樣的薪水 住在聖荷西最不划算。（Getty Images）
分析數據顯示，同樣的薪水 住在聖荷西最不划算。（Getty Images）

根據彭博社報導，隨著新冠疫情發展，許多公司改為遠距居家工作，這對科技業帶來十分重大的影響。科技公司本來大多數集中在東西兩岸的大城市，但現在員工可以在任何地方工作，分散到全美不同地區。

為此，有些公司正在考慮是否根據員工新居住地調整薪水，以作為居家工作的交換條件。有的公司事實上已經開始，例如Redfin。

為了了解年薪10萬元在不同城市能過什麼樣的生活，房地產網站Redfin最近做出分析，以便訂出合適的薪資調整政策。Redfin分析了來自經濟研究院（Economic Research Institute）約7500個城市的薪資和生活成本數據，按州和都會區分類，對一個年薪10萬元的科技員工在不同城市能夠擁有的經濟寬鬆程度做出比較。

以聖地牙哥和休士頓為例，聖地牙哥的生活成本比全美平均高出40%，但薪資只比全美平均略高一些，然而，若調整後薪資相差不多，這份薪水在生活成本比全美平均低的休士頓好用得多。

然而，全美住起來最不划算的城市並非聖他牙哥，也不在南加州，而是在北加州灣區，但不是舊金山，而是聖荷西，舊金山只排在第二位。

LinkedIn表示，美國雇主目前提供的遠距工作空缺大部分都是科技職務，包括開發人員、工程師和產品經理，疫情可能導致作為全美科技中心的聖荷西及矽谷地區的薪資停滯不前，但全美其他地區的薪資卻在不斷上漲。近一時期時有所聞的高科技公司及人才遷出矽谷的趨勢，可能還將持續。

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