分析：同樣薪水 住聖荷西最不划算 舊金山第2

分析數據顯示，同樣的薪水 住在聖荷西最不划算。（Getty Images）

根據彭博社報導，隨著新冠疫情 發展，許多公司改為遠距居家工作，這對科技業帶來十分重大的影響。科技公司本來大多數集中在東西兩岸的大城市，但現在員工可以在任何地方工作，分散到全美不同地區。

為此，有些公司正在考慮是否根據員工新居住地調整薪水，以作為居家工作的交換條件。有的公司事實上已經開始，例如Redfin。

為了了解年薪10萬元在不同城市能過什麼樣的生活，房地產網站Redfin最近做出分析，以便訂出合適的薪資調整政策。Redfin分析了來自經濟研究院（Economic Research Institute）約7500個城市的薪資和生活成本數據，按州和都會區分類，對一個年薪10萬元的科技員工在不同城市能夠擁有的經濟寬鬆程度做出比較。

以聖地牙哥和休士頓為例，聖地牙哥的生活成本比全美平均高出40%，但薪資只比全美平均略高一些，然而，若調整後薪資相差不多，這份薪水在生活成本比全美平均低的休士頓好用得多。

然而，全美住起來最不划算的城市並非聖他牙哥，也不在南加州 ，而是在北加州灣區，但不是舊金山，而是聖荷西，舊金山只排在第二位。

LinkedIn表示，美國雇主目前提供的遠距工作空缺大部分都是科技職務，包括開發人員、工程師和產品經理，疫情可能導致作為全美科技中心的聖荷西及矽谷 地區的薪資停滯不前，但全美其他地區的薪資卻在不斷上漲。近一時期時有所聞的高科技公司及人才遷出矽谷的趨勢，可能還將持續。