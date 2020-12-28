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亞藝博物館歲末敲鐘祈福 今年改線上

李晗
亞藝博物館的敲鐘祈福活動，今年因為新冠疫情將改為線上。（本報檔案照片）
亞藝博物館的敲鐘祈福活動，今年因為新冠疫情將改為線上。（本報檔案照片）

舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）年末都會舉行敲日本古鐘的祈福消災儀式，民眾都可親身參與敲鐘。但今年因為新冠疫情，儀式將改為線上。

今年的線上活動將在12月31日（周四）上午11時開始。民眾可以通過臉書（https://www.facebook.com/AsianArtMuseum/）和YouTube（https://www.youtube.com/user/AsianArtMuseum）的直播來觀看和參與。

這項活動是亞藝博物館每年年末的傳統活動，今年是第35屆。

在日本這樣的敲鐘也是文化傳統，同樣在新年除夕前舉行，一直到1月1日的早上。敲鐘儀式寓意消去不吉利，迎接嶄新的一年。敲鐘也是為創造和諧的氛圍，讓民眾在新年即將到來時，靜思冥想、許願祈福。

亞藝博物館的敲鐘儀式一般有兩場，由日本僧侶念經、叩拜，示意敲鐘之後，民眾便可排隊敲鐘。一輪敲鐘的次數一共為108次。民眾在排隊敲鐘時，手握垂下的繩子敲鐘，鐘聲悠長，環繞大廳。今年民眾必須透過視頻來觀看。

這口大鐘製作於1532年的日本，當時是為一家當地的寺廟而鑄造。銅鐘上鐫刻有許多漢字、佛家經文等，同時也有這口鐘的製作年份、作者等信息。

在敲鐘儀式開始前，亞藝館也策畫線上說故事活動，讓民眾了解佛學、敲鐘背後的故事。活動12月31日（周四）10時開始。詳情可見：https://calendar.asianart.org/event/new-year-bell-ringing-storytelling-program-virtual/

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