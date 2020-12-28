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市府稱沒錢 縮小安置遊民 金山民眾反對爆示威

李晗
集會組織者之一的華人汪嘉景（Judy Wang），舉著「消滅逼遷」的牌子。（記者李晗 / 攝影）
集會組織者之一的華人汪嘉景（Judy Wang），舉著「消滅逼遷」的牌子。（記者李晗 / 攝影）

疫情期間安置無家遊民成為爭議話題，尤其現在市府非常缺錢，如何分配財政資源受到關注。舊金山假日期間爆發示威活動，示威者要求市府官方繼續將遊民安頓在酒店內。

舊金山聯合廣場27日有數十人舉行集會示威，反對「逼遷」正在酒店房間內居住的遊民。疫情後舊金山已經與許多酒店達成協議，臨時安置遊民，避免讓遊民在疫情中仍然處於室外，增加感染風險。

知名景點聯合廣場爆發集會示威。（記者李晗 / 攝影）
知名景點聯合廣場爆發集會示威。（記者李晗 / 攝影）

集會組織者之一，華人汪嘉景（Judy Wang）表示，雖然現在市府延遲逼遷遊民的日期，但是他們仍然不滿意。她認為應該要有永久性住房的選擇之後，再將遊民轉移出酒店，而不是直接讓遊民回到街上。汪嘉景是來自南京的移民，在堪薩斯和波士頓長大，現在活躍於「民主黨社會主義者協會」（DSA）。

市議會已經在月中全票通過法例，要求政府繼續運營酒店房間收容遊民的政策。

然而，安置數千遊民，同時也要為他們尋找永久性的房屋居住，是一筆不小的開銷。市府此前一度表示要陸續縮小安置遊民項目，或者設定期限。據悉現在有超過2000名的遊民在舊金山的酒店房間中獲得安置，並有一日三餐提供。

汪嘉景反駁所謂沒錢的說法，表示聯邦急難管理局（FEMA）已公開回應會報銷舊金山在安置遊民的花費，同時一直在法庭內僵持不下的2018年的遊民加稅C提案的資金也正式可以啟用，錢的方面不應該成為藉口。

此前舊金山市長布里德（London Breed）致信聯邦急難管理局，要求局方若是要停止撥款報銷，應該提前較長一段時間通知，而不是只提前一個月，因為尋找可負擔住房給遊民需要耗費六個月時間。市府的遊民與支持性住房局（HSH）也表態，會盡可能幫助弱勢群體，尤其是在現在這樣一個充滿挑戰的時機下。

舊金山 疫情 民主黨

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