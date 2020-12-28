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10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

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灣區27日新增6438例 18死

編譯組／灣區27日電

根據舊金山紀事報（Chronicle）統計，灣區27日新冠肺炎單日新增確診病例共6438例，包括聖他克拉拉縣3250例，阿拉米達縣1360例，康曲柯士達縣948例，舊金山335例，蘇諾瑪縣424例，馬連縣121例。聖馬刁縣、蘇拉諾縣344例和納巴縣27日未通報病例。

灣區27日新冠肺炎單日新增死亡人數為18人，包括聖他克拉拉縣8人，阿拉米達縣6人，舊金山1人，蘇拉諾縣1人，馬連縣2人。

截至27日下午5時，灣區累計確診數為24萬4745例，死亡2406例，加州累計確診數為212萬3937例，死亡2萬4279例，全美累計確診數為1913萬1151例，死亡33萬3115例。

以下是灣區各縣27日的病例統計：

聖他克拉拉縣，6萬4974（652死）

阿拉米達縣，4萬8908（625死）

康曲柯士達縣，3萬8558（321死）

聖馬刁縣，2萬2241（212死）

舊金山，2萬2168（182死）

蘇諾瑪縣，1萬8147（182死）

蘇拉諾縣，1萬7330（95死）

馬連縣，7328（110死）

納巴縣，5091（27死）

灣區 舊金山 新冠肺炎

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